Erfolgreicher Start des Kübo Cup Night Run 2023 in Kühlungsborn

Ostseebad Kühlungsborn

Der Auftakt der beliebten Laufserie "Kübo Cup" fand am vergangenen Sonnabend mit dem spektakulären Night Run in Kühlungsborn statt und begeisterte Teilnehmer aus ganz Deutschland. Trotz einer besonderen Herausforderung, die das Wetter bereithielt, erlebten die Sportler einen unvergesslichen Lauf entlang der Ostseeküste.



Die Wetterbedingungen erwiesen sich als wechselhaft, doch der Wettergott meinte es gut mit den Läufern. Zuvor hatte starker Regen und sogar Gewitter das Ostseebad erreicht, doch pünktlich zum Start des Night Runs am frühen Abend verbesserte sich das Wetter wieder, sodass insgesamt 350 Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie geplant an den Start gehen konnten - eine Rekordzahl für die Veranstaltung. Peter Zettl von der Laufschule Kühlungsborn, gemeinsam mit der Tourismus, Freizeit und Kultur GmbH Organisator des Events, freute sich über die enorme Resonanz: "Wir mussten die Anmeldung bei 350 Teilnehmern schließen, da die Promenade bereits voller Publikum war. Diese Zahl wurde bereits in der ersten Woche erreicht."



Der Night Run führte die Läufer entlang der belebten Promenade, die jedoch nicht für den Lauf gesperrt wurde. Durch regelmäßige Durchsagen wurden Passanten auf das Sportevent aufmerksam gemacht. Peter Zettl informierte die Läufer zudem über mögliche Pfützen am Rand der Promenade und leitete sie aufgrund der rutschigen Stufen nach dem Regen geschickt unter der Seebrücke hindurch. Von dort aus führte die Strecke wie geplant Richtung Bootshafen und über den malerischen Küstenwanderweg in Richtung Heiligendamm.



Ein Blick auf die Teilnehmerzahlen zeigte die große Beliebtheit des Kübo Cups, denn etwa 80 Prozent der Starter kamen extra als Urlauber in die Region. Neben zahlreichen Kühlungsbornern nahmen auch Läuferinnen und Läufer aus Laage, Wismar und Rostock am Laufevent teil.



Die Siegerehrung krönte den erfolgreichen Night Run. Bei den Frauen erzielte Katharina Schellenberg vom PSV Salzwedel den 1. Platz mit einer beeindruckenden Zeit von 21:40 Minuten, gefolgt von Pia Jolina Boldt (SC Laage) nur 0,07 Sekunden später.



Die Herrenwertung entschied Rick Mokosch (HSG Uni Greifswald) für sich, der die fünf Kilometer in 17:17 Minuten absolvierte. Thomas Effner-Jongkeit (Turbine Halle) belegte den zweiten Platz mit einer Zeit von 19:28 Minuten. Insgesamt starteten 168 Teilnehmer im Hauptlauf.



Auch der Zehn-Kilometer-Lauf erfreute sich großer Beliebtheit, hier gingen insgesamt 155 Läuferinnen und Läufer an den Start. Christiane Pilz aus Rostock sicherte sich den ersten Platz bei den Frauen mit einer herausragenden Zeit von 41:41 Minuten, gefolgt von Stefanie Neumeister (TC Fiko Rostock) mit einem deutlichen Abstand von über drei Minuten.



Bei den Herren dominierte Hendrik Jansen (Marathon Club Menden) und erzielte eine Zeit von 35:09 Minuten, gefolgt von Christian Thämlitz (TC Fiko Rostock) mit 37:16 Minuten.



Der Kübo Cup geht weiter und setzt im September seine Laufserie mit dem Baltic Run fort, bei dem erneut viele Teilnehmer erwartet werden. Die Organisatoren sind zuversichtlich, dass die Laufserie auch in Zukunft Läuferinnen und Läufer aus ganz Deutschland begeistern wird.