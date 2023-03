Ein Hoch auf Kühlungsborn – Man darf sich auch mal selbst feiern!

Kühlungsborn hat 9.000 Einwohner und mittlerweile über 2.5 Millionen Übernachtungen im Jahr. Das Ostseebad bietet über 300 Veranstaltungen jährlich und ein umfassendes Kulturangebot. Wir haben großartige Hotels, Pensionen, Gaststätten und ein tolles Angebot im Einzelhandel. Zu Recht wurde das Ostseebad als eine der beliebtesten Kleinstädte in Deutschland ausgezeichnet.Mit demvommöchten wir uns als Stadt einfach auch mal feiern. Ein Fest im ganzen Ort: Von Kühlungsbornern für Kühlungsborner – natürlich sind aber Gäste aus Nah und Fern herzlich willkommen.In Zusammenarbeit mit dem Handwerker- und Gewerbeverein (HGV) wird es an den drei Tagen eine Fülle an Aktionen und Veranstaltungen geben.Das Programm kommt von den Kühlungsbornern sowie Vereinen und ist sehr vielfältig. Los geht’s am Samstag. Während es im ganzen Ort verteilt viele kleine Aktionen geben wird, tummelt es sich am Samstag, dem 29. April vor allem am Baltic Platz. Der Kühlungsborner Fußballverein, die Feuerwehr und weitere Kühlungsborner Vereine bieten hier ein buntes Programm.Am Sonntag, dem 30. April stellt das Unternehmen SLT Pusch ihr Betriebsgelände zur Verfügung und hat viele Kühlungsborner Unternehmen mit kleinen Programmpunkten bei sich zu Gast. Unter anderem wird es, organisiert von der Ostseeblüte Eventfloristik, ein Kreativangebot geben. Auch für Kinder wird es ein Angebot geben.Am Sonntagabend ist natürlich auch der klassischeim Konzertgarten West geplant. Ab 19 Uhr spielt die Nordlandband und sponsort ihre Gage für einen „kühlungsbornigen“ Zweck. Zu später Stunde geht es dann weiter mit der beliebten Silent Disco (Kopfhörerdisco).Am 1. Mai Feiertag, wenn die Geschäfte geschlossen bleiben, wird es dann aber keineswegs ruhig im Ostseebad. Hier ruft der HGV zu einem Trödelmarkt im Lindenpark auf. Von 11 bis 17 Uhr findet hier ein buntes Treiben statt. (Standplätze können gerne noch gebucht werden – Kontakt siehe Website). Ab 15 Uhr spielen die Swinging Seagulls – vorher können Musiker und Künstler der Region die Bühne für sich nutzen und ihre Kunst mit Hutgeld an den Mann oder die Frau (oder divers) bringen.Das Stadtfest soll auch für Künstler & Musiker eine Gelegenheit sein, sich einzubringen. Außerhalb von festen Programmpunkten möchte das Ostseebad Kühlungsborn Musikern und Künstlern der Region die Möglichkeit geben ihr Können gegen Hutgeld auf verschiedenen Bühnen zu präsentieren.Ansprechpartner für weitere Beteiligungen oder Musikauftritte an den entsprechenden Standorten sowie das aktuell geplante Programm sowie Informationen finden Sie auf der Website: