Die Tanzelite zurück im Ostseebad Kühlungsborn!

Nach der erfolgreichen Premiere von „im vergangenen Jahr, mit begeisterten Workshopteilnehmern sowie allen Partygästen der Tanzabende, freut sich die Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH nun auf die Fortsetzung dieses Events.Drei Tage lang werden Tanzliebhaber aus ganz Deutschland anreisen, um bei Samba, Rumba, Walzer, Quickstep, Disco Fox oder Tango Argentino über das Tanzparkett zu wirbeln und von den besten Tänzern der Fernsehserie Let´s Dance Neues zu lernen.bietet sowohl für Einsteiger als auch für Amateure und Profis eine bunte Palette an Angeboten. Hier gibt es Spaß, Rhythmus und unvergessliche Erlebnisse inklusive.Fünf Top-Hotels aus dem Ostseebad Kühlungsborn unterstützen auch in diesem Jahr das Tanzevent als Partner. Mit dabei sind dasAn drei Tagen werden in den Hotels 14 Trainer über 80 Workshops geben. Darüber hinaus werden fünf Tanzabende stattfinden. Das heißt 2023 wird zum zweiten Mal beieine riesige Auswahl an Workshops und Veranstaltungen auf dem Programm stehen. Dabei können sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die Weltelite des Tanzens freuen. Neben den Fernsehstars vom letzten Jahrwerden in diesem Jahr noch zwei weitere Let´s Dance Star Paare mitsowiemit von der Tanzpartie sein. Begrüßen dürfen wir auch den Formations WM-Trainerein erfahrener Tango Argentino Spezialist, sowieErlebnisTanz unter dem Motto „Tanzen ab 55“ – auch ohne Partner unterrichten.„Wir freuen uns auf drei Tage voller Lebensfreude, Party und Glamour“, erzählt Ulrich Langer von der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH aus Kühlungsborn begeistert. „Tanzen gehört in unsere Gesellschaft, es ist ein Bestandteil unserer Kultur. Mitwollen wir dem Tanzen den Rahmen geben, den es verdient.“Getanzt wird in acht Sälen in den verschiedenen Partnerhotels mitten im Herzen des Ostseebades. Drei unterschiedliche Level sorgen beifür das perfekte Programm. Für jedes Niveau findet jeder Teilnehmer - egal ob Anfänger, Hobbytänzer oder Fortgeschrittene -das passende Angebot. Die Besucher stellen sich Tag für Tag ihr individuelles Programm ganz nach ihrem Geschmack zusammen.Ein weiteres Highlight vonist die großeAn diesem Abend präsentieren viele Trainer u.a. auch viele Weltmeister verschiedene Tanzshows auf dem Parkett. Auch die Festival-Teilnehmer selbst sind eingeladen, ihr gelerntes Können aus den Workshops mit der Tanzbandauf der Tanzfläche zu zeigen. Mit Witz und Charme führen „Let’s Dance“-Juror Joachim Llambi und Roberto Albanese durch den Abend.An jedem Tag finden besondere Themen-Tanzabende statt. Am Donnerstag starten wir mit der Upstalsboom Lobbyparty und einer Disco Fox Party. Am Freitag findet eine Tango Milonga und die Latin Salsa Party sowie die Workshop Party statt.Überall kommen Menschen zusammen und tanzen, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrer Sprache oder ihrer Kultur. Diese Verbundenheit ist uns wichtig, daher engagieren wir uns als Agentur für Tourismus, Freizeit & Kultur mit Herz und Leidenschaft für die Region und die Menschen, die hier leben.Der offizielle Kartenvorverkauf startet am 01.04.2023Informationen und Tickets gibt es unter www.kuehlungsborn-tanzt.de Organisation und Media Kontakt:Media Consult EventmanagementMichael Hasemann e.K.Grootkoppel 8b23566 Lübeck0451-4007857