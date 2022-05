Der Countdown läuft: 17.-19. Juni 2022 Ostseebad Kühlungsborn!

Meeresrauschen in den Ohren, Sand zwischen den Zehen und Salz im Haar - das SeaBorn-Festival 2.0 am Kühlungsborner Strand rückt immer näher - schon in vier Wochen heißt’s: Leinen los beim SeaBorn-Festival - das Mitmach-Festival direkt am Meer!Landgänger oder Wasserratten können vom 17.-19. Mai im Ostseebad Kühlungsborn Funsport, Workshops und Entdeckungstouren im, am, und auf dem Wasser erleben. Von Windsurfen bis SUP, Radtouren durch faszinierende Landschaften über Sternenkunde- und Knotenkunde-Workshops - SeaBorn lässt jedes Abenteurerherz mit einer Vielzahl an Workshop-Plätzen höherschlagen.Die Vorfreude auf das zweite SeaBorn-Festival war schon sehr groß, aber wir haben gute Nachrichten: Es gibt noch Wochenendtickets!!! Wer trotzdem noch als SeaBorner den Mitsommer maritim-abenteuerlich einleiten möchte, sollte sich schnell eines der begehrten Tickets sichern! Tickets und weitere Informationen gibt’s unter www.seaborn-festival.de SeaBorn wird in Zusammenarbeit mit der Tourismus, Freizeit & Kultur GmbH Kühlungsborn, dem Campingpark Kühlungsborn und der Reriker Surfschule Oceanblue Watersports durchgeführt.Wir freuen uns selbstverständlich überberichterstattende Presse und laden Sie hierzu herzlich ein.