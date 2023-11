Auf die Kufen, fertig, looos!

Eingetaucht in ein stimmungsvolles Polarlicht und untermalt mit angenehmer Musik, lädt die Nordische Eiszeit in der 3Möwenhalle ab dem 24.11.2023 bis Ende Februar 2024 endlich wieder Groß und Klein zum Eislaufen ein.Zur Eröffnung der Nordischen Eiszeit am 24.11.2023 wird ab 18 Uhr ein DJ ordentlich einheizen. Natürlich können auch Schlittschuhe können ausgeliehen werden.Besucher, die ihr Ticket für den Eröffnungstag schon vorab buchen möchten, können das über das Ticketportal von Kühlungsborn: https://www.kuehlungsborn.de/tickets Alle Informationen über rund um Preise und Öffnungszeiten der nordischen Eiszeit findet man auf der Homepage: https://www.kuebola.de Übrigens: Das Wikinger IndoorF wird voraussichtlich zum Start der Osterferien wieder aus dem Winterschlaf geholt, wenn die Nordische Eiszeit abgetaut ist.