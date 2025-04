Vertragsunterzeichnung zwischen Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und dem Verkehrsverbund Region Trier (VRT)

Ein weiterer Meilenstein für nachhaltigen Tourismus in der Moselregion: Die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach und der Verkehrsverbund Region Trier (VRT) haben heute eine zukunftsweisende Kooperation besiegelt. Mit der Integration des öffentlichen Nahverkehrs in die Mollie Guestcard profitieren Übernachtungsgäste ab sofort von einer inkludierten Nutzung des ÖPNV im gesamten VRT-Gebiet sowie auf ausgewählten Bahnstrecken. Damit können sie die Region noch umweltfreundlicher und einfacherer erkunden.Im Rahmen der feierlichen Vertragsunterzeichnung, die heute im Sitzungssaal des Rathauses der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach stattfand, stellten Vertreter der Verbandsgemeinde und des VRT die Vorteile der neuen Partnerschaft vor und beantworteten Fragen der anwesenden Presse.Durch diese Maßnahme wird nicht nur die Mobilität der Gäste verbessert, sondern auch ein wesentlicher Beitrag zur Reduzierung des Individualverkehrs geleistet. Dies fördert eine umweltbewusste Reisegestaltung und steigert die Attraktivität der Region als nachhaltiges Reiseziel“, erläutertDie Erweiterung der Mollie Guestcard bringt zahlreiche Vorteile mit sich: Gäste können flexibel und umweltfreundlich die Region erkunden, während die Verkehrsinfrastruktur entlastet und der Parkraumbedarf reduziert wird. Durch die bessere Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr werden zudem regionale Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele noch einfacher erreichbar.Mit der Erweiterung der Mollie Guestcard setzt die Verbandsgemeinde ein starkes Zeichen für nachhaltige Infrastruktur und klimafreundlichen Tourismus. Besucher erhalten eine komfortable und kostenfreie Möglichkeit, die Moselregion mit Bus und Bahn zu erkunden“, soWeitere Informationen zur neuen Mobilitätsoption in der Moselregion finden Sie unter: www.moselregion.com