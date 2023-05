Neue Minikoch-Gruppe Mosel gegründet – Anmeldungen ab jetzt möglich!

Name / Vorname / Alter / Anschrift

Das Wissen über Ernährung, Gesundheit und Umwelt soll in dem zweijährigen Projekt in jährlich 10 Minikochtreffen an interessierte Kinder weitergegeben werden. Denn das Bewusstsein für eine gesunde Ernährung spielt eine wichtige Rolle für die Entwicklung junger Menschen. Sie garantiert, dass diese aktiv unsere Umwelt mitgestalten und ist eine wichtige Voraussetzung für ein glückliches und erfolgreiches Leben. Neben der Ernährung hat der Umweltschutz bei den Miniköchen einen hohen Stellenwert - nur eine gesunde Natur bietet gesunde Lebensmittel aus der Region.„Das Projekt Europa Miniköche Mosel gibt Kindern die Möglichkeit, die verschiedenen Berufsbilder des Gastgewerbes kennenzulernen,“ so Eric Westerheide, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Eifel-Mosel-Hunsrück und Schirmherr des Projektes. „In den Gastronomiebetrieben werden den Kindern spielerisch die Themen Gesundheit, Ernährung und Umwelt vermittelt und zudem mögliche berufliche Chancen aufgezeigt.“Die Kinder erlangen Wissen um die Herkunft der Lebensmittel, die sie verarbeiten und lernen, daraus leckere, regionale Gerichte zu kochen. Vertieft wird das Erlernte im theoretischen Teil, der durch eine Ernährungsfachkraft betreut wird. Aber auch Serviertechniken und das richtige Eindecken eines Tisches ist Teil der monatlichen Treffen.Als Unterstützer für alle Themenbereiche konnte die Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues mit ihren Lehrbereichen Koch/ Köchin und Restaurantfachkraft sowie der Köcheverein Mittelmosel e.V. gewonnen werden. „Gesundheit und Ernährung sind von immenser Bedeutung“, sagt Oliver Probst, Fachlehrer in der Berufsbildenden Schule, „die Kinder lernen hier geradezu spielerisch ein verbessertes Ernährungsverhalten“.Die Miniköche treffen sich im Wechsel in den Gastronomiebetrieben Deinhard´s in Bernkastel-Kues, Zeltinger Hof in Zeltingen-Rachtig, dem Moselschlösschen in Traben-Trarbach und der Villa Melsheimer in Reil, die alle als Partner für das Projekt gewonnen werden konnten.„Alle Beteiligten unterstützen das Projekt mit großer Freude. Wir wollen ein Zeichen für unsere Region und im Engagement um den Berufsnachwuchs setzen,“ so Manfred Schmitz, Vorstandsmitglied vom Köcheverein Mittelmosel e.V.Selbstverständlich ist auch das Erscheinungsbild der Miniköche professionell: Kochmütze und -jacke, Halstuch und Schürze. Dabei fehlen darf natürlich auch nicht das Handwerkszeug: ein Messer, Sparschäler, Brett, Spätzleschaber und Serviette. Das alles beinhaltet der Minikoch-Koffer, den jedes Kind zu Anfang ausgehändigt bekommt. Die Ausstattung sowie das Handwerkszeug sind in dem einmaligen Teilnahmebeitrag von 150 € pro Kind enhalten.Nach den Sommerferien 2023 findet das erste Treffen statt. Nach der zweijährigen Ausbildung werden die Kinder in einer theoretischen sowie praktischen Prüfung in Form eines Galabends für Eltern und Partner beweisen, dass sie handfestes Wissen vermittelt bekommen haben. Hierüber bekommen die Kinder auch eine Urkunde ausgehändigt. Als Schirmherr unterstützt Eric Westerheide, Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Eifel-Mosel-Hunsrück, die Ausbildung der Europa Miniköche Mosel.Alle Kinder aus der Region Mosel im Alter von 10 und 12 Jahren können sich mit einem kleinen Bewerbungsschreiben um einen Platz bei den Europa Miniköchen bewerben. Dieses sollte folgende Punkte enthalten:Die Bewerbungen können bis zum 31.07.2023 gerichtet werden an:Ferienland Bernkastel-KuesBarbara Jakobs; b.jakobs@bernkastel.de oder:Tourismuszweckverband Moselregion Traben-Trarbach KrövLena Georg; lena.georg@moselregion.com Informationen zum Projekt unter: https://www.moselregion.com/...