Moselregion auf dem Rheinland-Pfalz Tag in Bad Ems

Am vergangenen Wochenende vom 16. – 18. Juni fand der 37. Rheinland-Pfalz Tag statt, diesmal in der schönen Kurstadt Bad Ems. Ca. 125.000 Besucher machten sich trotz hoher Temperaturen auf in die Stadt an der Lahn, um sich vom vielfältigen Angebot und zahlreichen Attraktionen aus dem ganzen Bundesland inspirieren zu lassen.



Die Moselregion Traben-Trarbach Kröv war erstmalig bei der Veranstaltung dabei und nutze die Möglichkeit, den Besuchern aus nah und fern die Region vorzustellen und näher zu bringen. Der Infostand in der Viktoriaallee reihte sich in die Vielzahl der touristischen Regionen ein. Gemeinsam mit den Tourist-Informationen der Verbandsgemeinde wurden die Gäste vor Ort individuell beraten und zahlreiche Informationen über Attraktionen der Moselregion präsentiert. Besonderes Highlight am Stand war ein Glücksrad, bei dem die Gäste kleinere aber auch größere Preise gewinnen konnten. Neben Trostpreisen wie z.B:. Gummibärchen oder Luftballons gab es auch eine Menge toller Preise abzusahnen wie z.B:. Gutscheine für Moseltherme, Lama- und Alpaka Wanderung, Eintritt für den Mosel-Wein-Nachts-Markt, Ortsführungen, Tassen, Taschen, Puzzle, Kinder Malbücher oder Museums Eintritte. Viele Winzer aus den Moselorten haben zudem ihre besten Weine gesponsert, die besonders gut bei den Gästen angekommen sind und für Freude gesorgt haben. Die örtlichen Betriebe haben ihre Preise gespendet und entsprechende Werbematerialien zur Auslage vor Ort mitgegeben, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an alle beteiligten Unterstützer!



Großer Dank geht auch an die Weinhoheiten aus Kinheim sowie Pfalzgraf und Teufel aus Reil, die am Wochenende für besondere Aufmerksamkeit der Gäste gesorgt haben. Sie verteilten Papierkronen mit dem Moselregion Logo an kleine und große Gäste, beantworteten Fragen und haben zahlreiche Fotos mit den Besuchern gemacht, trotz heißer Temperaturen - auch hier nochmal herzlichen Dank für euren Einsatz!



Alles in Allem kann die Veranstaltung als erfolgreiche Maßnahme zur Steigerung der Bekanntheit der Moselregion Traben-Trarbach Kröv verzeichnet werden. Die Gäste waren durchweg zufrieden und auch an der Region und ihren Besonderheiten interessiert.