Mollie Guestcard geht an den Start

Mit der Einführung des Gästebeitrags in der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zum 01. März 2024 wird es auch für alle beitragspflichtigen Gäste eine Gästekarte geben, mit vergünstigten sowie kostenfreien Angeboten von verschiedenen Partnern der MOSELREGION. Die neue Gästekarte der Moselregion wirdheißen.In der Wortkreation „Mollie Guestcard“ stecktSie fügt sich somit ein in die Markenidentität der MOSELREGION Traben-Trarbach Kröv, die schon seit längerem mit dem Claimwirbt.Mit der Zielsetzung ein junges und trendy Logo zu entwickeln, das sympathisch wirkt und auch gerne anfangs ein Schmunzeln erzeugt, will die Moselregion einen klaren Wiedererkennungswert schaffen und die junge und junggebliebene Zielgruppe ansprechen. Das negativ behaftete Thema des Gästebeitrags wird so mit einer pfiffigen und charmanten Namensgebung und einem auffälligen Logo, passend zu den Corporate Design Farben der MOSELREGION Traben-Trarbach Kröv, aufgelockert und mit einem positiven Image belegt. Zudem ist der Name auch für die zahlreichen internationalen Gäste leicht verständlich und aussprechbar, um die Sprachbarrieren zu verringern.„Die „Mollie Gustecard“ eröffnet dem Gast neue Möglichkeiten für seinen Besuch. Die Vielzahl der qualitativ hochwertigen Angebote spricht für sich,“ so Marcus Heintel, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach.Diewird es auch alsgeben, die der Gast sich auch vor Anreise schon auf sein Smartphone laden kann. Somit ist der Gast mobil und papierlos vor Ort unterwegs, um der zunehmend Online-affinen Zielgruppe sowie dem Nachhaltigkeitsgedanken gerecht zu werden. Mit der programmierten PWA (Progressive Web App) erhält der Gast zusätzlich zu seiner digitalen Gästekarte auch weitere Informationen der Region als seinenMit der „Mollie Guestcard“, die jeder beitragspflichtige Gast erhält, sind verschiedene Aktivitäten und Angebote innerhalb der Verbandsgemeinde vergünstigt oder kostenfrei nutzbar. Unter anderem erhalten Gäste Vergünstigungen beim Eintritt in die Moseltherme sowie dem Freibad Kröv und dem Mosel Adventure Forest Kletterpark. Das Mittelmosel-Museum, die Fähre in Enkirch sowie der Besuch des Mosel-Wein-Nachts-Marktes sind kostenfrei möglich.„Der örtliche Tourismus ist für den Adventure Forest Kletterpark auf Mont Royal von zentraler Bedeutung, daher war es für uns selbstverständlich, uns als Partner an der Gästekarte der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach zu beteiligen. Mit einer erheblichen Vergünstigung auf den Eintritt haben wir ein attraktives Angebot für die Gästekarten-Inhaber geschaffen,“ freut sich auch Sebastian Römer, Geschäftsführer der Move up – Adrenalin in nature GmbH & Co. KG.Bei einigen örtlichen Winzern gibt es ein Glas Wein umsonst oder Rabatt beim Weinkauf, bei Führungen in Traben-Trarbach und Enkirch gibt es Rabatte ebenso wie beim Souvenirkauf bei den Tourist-Informationen der Region uvm.Die Angebote der Partnerbetriebe wachsen stetig weiter, um dem Gast einen echten Mehrwert bieten zu können und die ohnehin schon hohe Leistungsdichte der „Mollie Guestcard“ noch attraktiver zu gestalten. Touristische sowie nicht touristische Leistungsträger, die sich gerne an der „Mollie Guestcard“ mit einem Angebot beteiligen möchten, sind herzlich willkommen zu einem Austauschgespräch ihrer Möglichkeiten.Eine aktuelle Übersicht aller Leistungen finden Sie direkt auf der Website: https://www.moselregion.com/service/mollie-guestcard