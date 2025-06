Feierlicher Abschlussabend der Europa Miniköche Gruppe Mosel

Im Mai feierte die Europa Miniköche Gruppe Mosel den Abschluss ihres zweijährigen Projekts. In festlichem Rahmen verabschiedeten sich die 31 engagierten Kinder von einer ebenso lehrreichen wie genussvollen Zeit.



Ein letztes Mal hieß es: Kochjacke anziehen, Schürze umbinden und das Halstuch zurechtrücken. Für die Abschlussveranstaltung hatten sich zahlreiche Gäste versammelt, um die Leistungen der Miniköche zu würdigen. Neben Familien und Freunden nahmen auch zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Gastronomie an der Feier teil.



Besonders erfreulich war die Anwesenheit des Schirmherrn Eric Westerheide sowie des Vizepräsidenten der DEHOGA Rheinland-Pfalz, Lothar Weinand. Auch die Erste Beigeordnete der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, Rita Busch, Stadtbürgermeister von Traben-Trarbach, Patrice Langer, und der Stadtbürgermeister von Bernkastel-Kues, Roman Bastgen, ließen es sich nicht nehmen, gemeinsam mit jungen Köchinnen und Köchen ihren Abschlussabend zu feiern. Weitere Gäste waren Manfred Schmitz vom Köcheverein Mittelmosel e.V., Herr Heidemanns von der IHK Trier, Herr Pickart von der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues sowie zahlreiche Partner und Sponsoren des Projekts.



Im Mittelpunkt des Abends standen zweifellos die Miniköche, die gemeinsam mit den Gastronomen ein anspruchsvolles 4-Gang-Menü auf die Teller zauberten. Unterstützt wurden sie dabei von Markus Reis (Zeltinger Hof), Dirk und Britta Melsheimer sowie Alessandro und Katharina Riemer (Boutique Hotel Villa Melsheimer in Reil), Oliver Probst und Peter Siegmund (Berufsbildende Schule Bernkastel-Kues) sowie Hoang D. Phuong und Matthias Kaiser (Restaurant DIAN im Hotel DEINHARD’s in Bernkastel-Kues).



Nach einem festlichen Empfang mit alkoholfreiem Sekt verfeinert mit Cassis Sirup und frischen Erdbeeren servierten die Miniköche ihren Gästen raffiniert angerichteten „Happy Spoons“ – kleinen Appetizer mit Algensalat, Lachs, Tofu, Frühlingsrollen und Wan-Tan, gekocht gemeinsam mit dem Restaurant DIAN.



Die offizielle Eröffnung des Abends übernahmen die beiden Teamleiter Wiebke Pfitzmann (Moselregion Traben-Trarbach Kröv) und Jörg Lautwein (Wein- und Ferienregion Bernkastel-Kues), die mit einem Rückblick auf die vergangenen zwei Jahre die beeindruckende Entwicklung der Miniköche hervorhoben. Auch Schirmherr Eric Westerheide fand persönliche Worte und betonte, wie viel Freude es ihm bereitet hat, die Kinder auf ihrem Weg begleiten zu dürfen.



Das Menü sorgte für Begeisterung bei den Gästen: den Auftakt bildete eine feine Spargel Délice gemeinsam gekocht mit dem Boutique Hotels Villa Melsheimer, gefolgt von einer leichten Schaumsuppe vom Frühlingslauch aus der Küche des Zeltinger Hofs. Als Hauptgang wurde eine aromatische Saltimbocca vom Eifelgockel serviert, ebenfalls zubereitet mit dem Team des Zeltinger Hofs. Den süßen Abschluss bildete eine zart karamellisierte Crème brûlée, liebevoll hergestellt mit der Berufsbildenden Schule Bernkastel-Kues.



Im Anschluss an das gemeinsame Essen folgte das Highlight des Abends: Herr Heidemanns von der IHK Trier überreichte allen Miniköchen feierlich ihre Urkunde für die erfolgreiche Teilnahme am Projekt. Ein bewegender Moment – für die jungen Köchinnen und Köche ebenso wie für ihre Ausbilder und Familien.



Der Abend war nicht nur ein würdiger Abschluss eines intensiven und lehrreichen Projekts, sondern auch eine wunderbare Gelegenheit, das gemeinsam Erlernte in einem festlichen Rahmen zu präsentieren.



Ein herzlicher Dank gilt allen Unterstützern, den beteiligten Gastronomiebetrieben, dem Schirmherrn Eric Westerheide, Herrn Willkomm für die Bereitstellung der Veranstaltungsräumlichkeiten sowie des Weins passend zum Menü und der Firma Gerolsteiner Brunnen für die Unterstützung im Getränkebereich.



Mit großer Wertschätzung blicken wir auf zwei außergewöhnliche Jahre mit der Miniköche Gruppe Mosel 2023–2025 zurück. Die Kinder sind uns sehr ans Herz gewachsen. Umso mehr freuen wir uns auf den Start der neuen Miniköche Gruppe Mosel 2025–2027, die im Oktober mit ihrem ersten Treffen beginnt.

