Erster erfolgreicher InstaWalk in der Moselregion Traben-Trarbach Kröv

Am 3. Mai 2025 fand der erste InstaWalk der Moselregion Traben-Trarbach Kröv statt – ein Veranstaltungsformat, das Fotografie, Naturerlebnis und Gemeinschaft miteinander verbindet. Unter dem Motto „Entdecke mit uns die schönsten Ecken der Stadt“ erkundeten die 6 Teilnehmenden gemeinsam ausgewählte Stationen rund um Traben-Trarbach – immer mit dem Blick für besondere Perspektiven.



Startpunkt war der Alte Bahnhof in Trarbach. Von dort ging es zu Fuß über die Brücke bis zum Brückentor und weiter hoch zur Grevenburg, wo ein weiter Blick über die Moselschleife wartete. Anschließend führte die Route bis zur Schutzhütte Rottenblick bei Enkirch. Anschließend folgte eine gemeinsame Pause mit reichlich Verpflegung, damit alle gut gestärkt in den zweiten Teil des Tages starten konnten.



Am Nachmittag folgte eine Führung durch die historischen Kellergewölbe unter Traben-Trarbach. Dabei konnten unter anderem der Keller des Moselschlösschens sowie das ehemalige Rathaus und ein kurzer Einblick in die eindrucksvolle Jugendstil-Architektur des Hotels Bellevue besichtigt werden.



Begleitet wurden die Teilnehmenden von einem erfahrenen Unterweltführer, der spannende Einblicke in die Geschichte der Stadt vermittelte. So erfuhren sie unter anderem, dass Traben-Trarbach um 1900 zu den bedeutendsten Weinhandelsstädten Europas zählte – gleich nach Bordeaux war die Stadt der zweitgrößte Weinumschlagplatz des Kontinents.



Ziel des InstaWalks war es, Inhalte zu schaffen, die die Vielfalt und Schönheit der Moselregion auf persönliche Weise zeigen und Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen. Ein herzliches Dankeschön gilt allen Teilnehmenden, die den Tag mit ihren Perspektiven und Ideen bereichert haben. Ebenso Danke an die Partner, die bei der Umsetzung geholfen haben. Die gesammelten Eindrücke sind unter dem Hashtag #instawalkmoselregion auf Instagram zu finden.

