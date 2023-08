Wald-Kultur-Nacht 2023: Magische Momente in der Rostocker Heide

Wenn Waldwesen durch Markgrafenheide schreiten, Menschen durch die Bäume klettern und wilde Geräusche vom Campingplatz ertönen ist klar: Es ist wieder Wald-Kultur-Nacht! Am 2. September wird der Heideort zur Bühne für Unterhaltung, Workshops, Musik und Artistik. Gäste dürfen ein vielseitiges Programm an verschiedenen Stationen erwarten.



„Markgrafenheide wird an diesem Tag im September zum Zentrum eines unserer aufregendsten Veranstaltungsformate. Bei der Wald-Kultur-Nacht arbeiten die Tourismuszentrale, das Forstamt, die HMT, die DRK Wasserwacht und touristische Leistungsträger zusammen, um den Gästen einen wahrlich magischen Tag zu bereiten“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.



An vier Stationen wird es am 2. September Angebote geben. Los geht es bereits um 15 Uhr am Kletterwald in Markgrafenheide. Künstlerin Claudia Creamer wird dort Modelle mit Bodypainting in Waldwesen verwandeln, Paul Bornemann veranstaltet einen Graffitiworkshop und die DRK Wasserwacht lädt zu einem Erste-Hilfe-Training und einer Demonstration ihrer Ausrüstung ein.



Feuershow und Försters Einkehr



Zu späterer Stunde wird es im Kletterwald die Möglichkeit geben, den Nachtkletterparkour zu testen, Stockbrot am Lagerfeuer zu naschen und Live-Performances von Schüler*innen der Rock & Pop Schule zu lauschen.



Bei der Strandoase gibt es neben gastronomischen Köstlichkeiten einen DJ, der die Gäste über den Tag mit Musik versorgen wird, bevor zu später Stunde eine Feuershow das Finale des Tages einläutet. Das Forstamt lädt im Dünenweg zu „Försters Einkehr“, wo ab 20 Uhr „Wald und Wiese auf den Teller“ kommen.



Inspiration mit wilden Kräutern



„Wir wollen den Wald in seiner Vielseitigkeit von einer ganz anderen Seite zeigen. Man kann verschiedene Getränke und Speisen probieren, die auf Basis heimischer Wildkräuter beruhen. Wir wollen Familien dazu inspirieren, in die Natur zu gehen und aus heimischer Brennessel, Holunderbeere oder Gänseblümchen köstliche Sachen herzustellen“, sagt Jörg Harmuth, Leiter des Forstamtes Rostock.



Der Campingplatz der Baltic Freizeit GmbH ist auch mit von der Partie und bietet ab 15 Uhr Minigolf, Seidentuchgestaltung und einen Nature Sounds Workshop. Außerdem gibt es ab 20 Uhr Livemusik von der Hochschule für Musik und Theater (HMT) Rostock.



Stimmungsvolle Beleuchtung im Küstenwald



Für besonders magische Stimmung werden die beleuchteten Wege zwischen den Stationen sorgen, auf denen Waldwesen für die ein oder andere Überraschung sorgen. Die Veranstaltung wird bis 24 Uhr in der Nacht durchgeführt.