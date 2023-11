Vorhang auf im Volkstheater Rostock - Wie Kultur den Tourismus belebt

20. Tourismusfrühstück

Kultur und Tourismus sind in der Hanse- und Universitätsstadt Rostock eng miteinander verbunden und bergen im Zusammenspiel großes Potenzial. Daraus generierte Umsätze leisten dabei einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung und Erweiterung der Kulturlandschaft, von dem auch Einheimische nachhaltig profitieren. Die Chancen, die hochwertige kulturelle Angebote für die Region eröffnen, standen heute im Mittelpunkt des 20. Tourismusfrühstücks der Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing im Großen Haus.

„Viele unserer Urlaubsgäste suchen während ihrer Reise nach authentischen Kulturerlebnissen und nutzen Angebote wie Museumsbesuche, Theatervorstellungen, Musikevents oder Führungen entlang historischer Sehenswürdigkeiten“, sagt der Geschäftsführer von Rostock Marketing und Tourismusdirektor von Rostock und Warnemünde, Matthias Fromm.



In der im Oktober beschlossenen Tourismuskonzeption spielt die Förderung der Kulturlandschaft und eines aktiven Kulturlebens daher eine wichtige Rolle. Neben den Gästen profitieren Einheimische und Unternehmen vor Ort von zusätzlicher Kaufkraft durch ein breiteres Kulturangebot. Andersherum können touristisch induzierte Umsätze Beiträge zur Erhaltung der Kulturlandschaft leisten.



Für mehr exzellente Angebote



„Der geplante Neubau des Volkstheaters im Herzen von Rostock würde zusammen mit dem Archäologischen Museum im Stadthafen und der modernisierten Kunsthalle das Kulturangebot in Rostock enorm aufwerten, den Weg hin zu einer Kulturmetropole ebnen. Dies ist eine der Visionen aus der aktuellen Tourismuskonzeption", so Fromm.



Rund 70 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Verwaltung nahmen an dem Forum mit dem Theaterintendanten Ralph Reichel teil. Die Bedeutung von Theater für den Tourismus hob dieser nachdrücklich hervor. In Rostock und ganz Mecklenburg-Vorpommern stehe zunehmend nicht die Masse an Urlaubsgästen, sondern die Klasse der Angebote im Vordergrund. „Für Gäste, die mehr Qualität wünschen, gehört ein exzellentes kulturelles Angebot zwingend dazu“, so Reichel.



Ein offenes Haus



Er sei erfreut, dass er Vertreterinnen und Vertretern aus der Tourismusbranche aufzeigen könne, „was Theater für Tourismus bedeuten kann“: Unterhaltung im Musiktheater, Spitzen-Konzerte der Philharmonie, moderne Schauspielkunst und Tanz, Musicals und auch spezielle Angebote für Kinder und Jugendliche.



Das Haus werde sich weiter nach außen öffnen, Kooperationen mit Theatern im Ostseeraum, mit Vereinen und Kulturschaffenden aus der Region anstreben. 2028 soll das neue Volkstheater fertig sein und der erste Vorhang fallen.

Kooperationen für attraktiven Tourismus

Auf die neuen Perspektiven eines modernen Theaterbaus freut sich auch der Tourismuschef. Denn: „Schon jetzt spüren wir den Erfolg von ambitionierten Kooperationsprojekten mit dem Volkstheater“, unterstrich Matthias Fromm. So finde am 16. März 2024 die 16. Auflage von „Kultur trifft Genuss“ statt, ein gemeinsames Veranstaltungsformat von Rostock Marketing, Volkstheater Rostock und der Hochschule für Musik und Theater.



„Beim diesjährigen Frühlingsevent am 25. März waren die fast 1.000 Tickets in 14 Locations restlos ausverkauft.“ Das zeige sehr deutlich, dass hochwertige Kulturangebote stark nachgefragt sind. „Im Sinne einer ganzjährigen Tourismussaison kommt dem Theater ganz klar eine besondere Bedeutung zu. Mit dem Volkstheater können wir Maßstäbe von überregionaler Ausstrahlung setzen“, ist der Tourismusdirektor überzeugt.



Das Volkstheater Rostockist das Vierspartentheater der Hanse- und Universitätsstadt: Musiktheater, Schauspiel, Tanztheater und die Konzertangebote der Norddeutschen Philharmonie Rostock bilden gemeinsam ein starkes Rückgrat des Kulturlebens der Regiopole. Mit aktuell 261 Künstlerinnen, Künstlern und Mitarbeitenden sowie mehr als 500 Veranstaltungen, über 20 Premieren und rund 50.000 Besucherinnen und Besuchern pro Jahr ist das Volkstheater eine der wichtigsten Kulturinstitutionen mit vier Spielstätten in der Stadt.



Das städtische Theater besteht seit 1895 - in diesem Jahr wurde der repräsentative Bau des Stadttheaters eingeweiht, der 1942 jedoch in Flammen aufging. Seitdem spielen die Ensembles des Hauses in einem zum Theater umgewidmeten ehemaligen Vergnügungs- und Vereinsgebäude. 1975 erhielt das Große Haus durch Umbauten seine jetzige Gestalt. Die Rostocker Bürgerschaft hat 2015 einen Neubau des Volkstheaters beschlossen. Der Baubeginn ist für 2024, die Eröffnung für 2028 geplant.



Die Rostocker Gesellschaft für Tourismus und Marketing mbH (Rostock Marketing) hat seit ihrer Gründung im Juni 2010 rund 350 Partner aus Hotellerie, Gastronomie und Dienstleistungsbranche gewonnen. Gemeinsam mit den regionalen Akteuren wird das touristische Marketing der Hanse- und Universitätsstadt weiterentwickelt und ausgebaut. Im Fokus steht in erster Linie die Stärkung der nebensaisonalen Aktivitäten mit neuen Akzenten, um Buchungsanreize für die Gäste zu schaffen und das Image von Rostock & Warnemünde zu fördern.



Das Tourismusfrühstück ist der Tourismus-Branchentreff für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock: Das in der Regel zweimal im Jahr stattfindende Tourismusfrühstück bietet Möglichkeiten zu Austausch und Vernetzung. In lockerer Frühstücksatmosphäre entstehen hier wertvolle Geschäftskontakte und neue Projektideen, die das touristische Netzwerk der Destination weiter stärken. Das Event ist eine Kooperation von Rostock Marketing mit der Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde und stellt regionale touristische Themen mit nationaler und internationaler Relevanz in den Fokus.