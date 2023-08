Von den Schiffen für die Schiffe: Ein Euro mit großer Wirkung zur Hanse Sail

Geld für Unterstützung gesammelt

Die Schiffe auf der Hanse Sail unterstützen sich gegenseitig: Für jeden Mitsegler ihrer Ausfahrten spenden sie einen Euro. Diese Summe wird im darauffolgenden Jahr einigen Schiffen zur Verfügung gestellt, die gerade in besonderer finanzieller Not sind. Heute wurden symbolisch die ersten Schecks übergeben.



An Bord des Haikutters herrscht Freude: 2.000 Euro bekommt die „Hanne Marie“ aus Greifswald. „Anfang des Jahres brauchten wir dringend Geld für ein neues Großsegel. Auf unsere Rundmail hin meldete sich ziemlich schnell der Hanse-Sail-Verein und sagte uns eine Spende zu. Das kam total überraschend und hat uns sehr gefreut. Herzlichen Dank dafür“, sagt Friedrich Fichte vom Betreiberverein „Hanne Marie Segeln“ e. V..



Weitere Mitstreiter gesucht



Noch ist das neue Segel nicht genäht, aber gleich nach der Sail soll es losgehen. Den symbolischen Scheck überreichte Horst Greinert vom Hanse-Sail-Verein. Er bedankte sich bei der Crew dafür, dass ihr Schiff regelmäßig an der Sail teilnimmt.



Auf dem gut 100 Jahre alten Haikutter „Hanne Marie“ können Interessierte das traditionelle Segeln kennenlernen, insbesondere auch Kinder und Jugendliche. Gut 30 Menschen engagieren sich im Verein. Geld wird immer gebraucht, Arbeit gibt es genug. „Wer bei uns mitmachen möchte, ist herzlich willkommen“, sagt Friedrich Fichte. „Wer während der Sail noch mitsegeln möchte, auch.“



Zehn Schiffe werden unterstützt



Bei der Hanse Sail im vergangenen Jahr kamen insgesamt 10.000 Euro aus dieser Spendenaktion zusammen. Das Geld wird nun an zehn Traditionssegler verteilt. Neben der „Hanne Marie“ bekam zum Beispiel auch die „Belle Amie“, ein segelnder Heringslogger aus Glückstadt, 1.000 Euro. Kapitän Jörg Charles ist dankbar: „Es gibt genug Dinge, für die wir das Geld verwenden könnten. Wahrscheinlich wird es die Ankerwinsch, die als nächstes dran ist.“