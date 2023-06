Trashvillians bringen Country-Sounds in den Kurhausgarten Warnemünde

Meeresbrise am 11. Juni

Drei Vollblutmusiker aus dem Ruhrgebiet gastieren am Sonntag, dem 11. Juni, um 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten. Das Publikum kann sich auf leidenschaftliche Country-Musik mit den Trashvillians freuen. Der Eintritt für das Konzert ist frei.



Die Band mit dem außergewöhnlichen Namen gibt es seit 2013. Seitdem ist sie europaweit auf kleinen und großen Bühnen unterwegs. Das Programm bietet neben eigenen Songs viele Klassiker von Hank Williams über Jonny Cash bis hin zu BR5-49 – also Swing, Hillbilly und Rockabilly vom Feinsten aus sieben Jahrzehnten Musikgeschichte.



Für den unverwechselbaren Sound der Band sorgt auch die Pedal-Steel-Guitar von dem Country-Urgestein Joachim Paetsch aus Mecklenburg-Vorpommern, der die Trashvillians im Kurhausgarten begleiten wird.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzertemit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



11. Juni 2023 Trashvillians Country Music

18. Juni 2023 Jackbeat Rock der 60's

25. Juni 2023 Jennifer Washington Gesang, Gitarre, Cajon

09. Juli 2023 Maritimer Nachmittag im Rahmen der Warnemünder Woche

16. Juli 2023 Robert & Music Blend Swing Pop

23. Juli 2023 Nordward Ho Küstenrock

30. Juli 2023 Pete Gelée Disco, Pop

06. August 2023 Vanessa Marx Schlager

13. August 2023 Albers Ahoi! Maritime Live-Musik zur Hanse Sail

20. August 2023 Christine Schütze Musikalisches Kabarett

27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023 Rock & Pop Schule Pop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband