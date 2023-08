Schlagerpower in Warnemünde mit singender Kurdirektorin

Meeresbrise-Konzert am 6. August

Wahnsinnsstimmung, gute Laune, tolle Musik und Professionalität – das können alle Schlagerfreunde am Sonntag, dem 6. August, ab 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten von Sängerin Vanessa Marx erwarten. Der Eintritt ist frei.



Die junge Schlagerpowerfrau aus dem Norden begeistert ihr Publikum mit viel Charme, 100 Prozent Live-Gesang und einer authentischen und publikumsnahen Bühnenperformance. Zu ihrem persönlichen Repertoire gehören neben eigenen Songs, Schlager, Party, deutscher und internationaler Pop, Rock – mit Songs von Helene Fischer, Kerstin Ott bis Tina Turner und altbekannter ABBA-Hits.



Deutschlands einzige singende Kurdirektorin



Seit 2019 ist die geborene Berlinerin Kurdirektorin auf Hiddensee, damit die wohl einzige singende Tourismuschefin einer Insel und ganz Deutschlands. Als Sängerin ist die 29-Jährige seit vielen Jahren unterwegs. Seit kurzem ist Vanessa Marx wieder mit brandneuen eigenen Songs am Start. Mit modernen Beats sind ihr aktueller Sound und ihre Texte eindeutig musikalische Volltreffer, die im Handumdrehen mit eingängigen Melodien zum gemeinsamen Mitsingen und Feiern animieren.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



06. August 2023 Vanessa Marx Schlager

13. August 2023 Albers Ahoi! Maritime Live-Musik zur Hanse Sail

20. August 2023 Christine Schütze Musikalisches Kabarett

27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023 Rock & Pop Schule Pop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband