Sail-Races zur Hanse Sail 2023: Ein Abenteuer-Geschenk zum Fest

Es verspricht ein Erlebnis zu werden, das man so schnell nicht vergessen wird. Im Rahmen der Rostocker Hanse Sail 2023 finden zwei Regatten statt. Pünktlich vor dem Weihnachtsfest kann man sich und seinen Lieben eine Mitfahrt sichern.



Die Niederlande wird zur 32. Hanse Sail offizielles Partnerland und mit einer Vielzahl an Schonern an dem größten weltweiten Treffen von Traditionsschiffen teilnehmen. Zwei davon – die Zweimast-Schoner IRIS und CATHERINA – werden sich in diesem Rahmen zum Start der Hanse Sail einen besonderen Wettkampf liefern. Das Schoner-Race feiert Premiere auf der Hanse Sail 2023.



Taktik, Teamarbeit und Geschick

Wenn die beiden Traditionsschiffe im Rostocker Stadthafen ablegen und sich über die Warnow und Warnemünde auf die Rennstrecke auf der Ostsee begeben, zählen nur noch: Taktik, Teamarbeit und Geschick. Schließlich wollen beide als Sieger in die Geschichtsbücher der Hanse Sail eingetragen werden.



Das Rennen ist eines auf Augenhöhe: Beide Schiffe sind fast gleich lang und haben eine vergleichbare Segelfläche. „Zu erleben, wie eine Crew ihr jeweiliges Traditionsschiff in Fahrt bringt und versucht die Verhältnisse auf der Ostsee im Wettkampf bestmöglich zu nutzen, wird einmalig sein. Wir wollen damit ein echtes Erlebnis bieten, dass sich jetzt schon ideal als Geschenk für das Weihnachtsfest eignet“, sagt Bettina Fust, kommissarische Chefin der Hanse Sail.



Tickets für Schoner- und Match Race

Doch damit nicht genug: Am Sonntag, 13. August findet das Match Race statt. In diesem treten die knapp 40 Meter langen BALTIC BEAUTY unter polnischer und die ABEL TASMAN unter holländischer Flagge gegeneinander an. Auch dieses Rennen ist bereits buchbar.



Die Teilnahme kostet zwischen 70 und 76 Euro pro Person, enthalten ist jeweils ein Begrüßungsgetränk. Tickets gibt es bei der Buchungszentrale des Hanse Sail Büros am Warnowufer 65, unter den Telefonnummern +49 (0)381 381 29 -74/-75, per e-mail unter buchungen@hansesail.com oder online unter hansesail.com.