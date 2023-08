Romantisch-verträumter Folk-Pop im Kurhausgarten Warnemünde mit Jules Atlas

Große Gefühle gibt es am Sonntag, dem 27. August im Warnemünder Kurhausgarten. Der Konzertmonat August verabschiedet sich mit einem romantischen Folknachmittag: Zu Gast ist Jules Atlas. Los geht es um 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten. Der Eintritt ist frei.



Ob in New York, London, Hamburg oder Amsterdam: Jules Atlas braucht nicht mehr als seine Stimme und eine Gitarre, um mit seinen berührenden Songs das Publikum zu begeistern. Mit 18 Jahren zog es den gebürtigen Hamburger nach London, wo er sich über die Jahre mit zahlreichen Auftritten in den Bars und Clubs der Metropole einen Namen in der Szene machen konnte.



Mit Folktypischem Gitarrenspiel, eingängigen Melodien und erzählerischen Texten lässt er einen Funken Gaslight-Café-Nostalgie aufkommen. Authentisch und unverfälscht, melancholisch und mitreißend: Jules Atlas singt Folksongs im Pop-Gewand.



Ein Newcomer mit Ambitionen



Durch europaweite Touren mit Künstlern wie Rhys Lewis und Axel Flovent sowie zahlreichen Headline-Shows sammelte Jules Atlas viel Live-Erfahrung und erspielte sich eine beachtliche Fanbase. Nachdem London viele Jahre sein Lebensmittelpunkt war, kehrt er nun mit gereiftem Repertoire und jede Menge Bühnenerfahrung nach Deutschland zurück.



Im Februar veröffentlichte er seine Debüt-Single „You“, sein Debütalbumsoll in Kürze erscheinen. Seine handgemachten Folksongs wird er auch im Warnemünder Kurhausgarten aufführen. Zeit für große Gefühle mit einem Newcomer-Künstler, der womöglich bald schon in aller Munde ist.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023Rock & Pop Schule Pop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband