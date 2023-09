Pop-Poesie mit Tomken: Rostocker Newcomerin stürmt Kurhausgarten in Warnemünde

Meeresbrise-Konzert am 24. September

Der Musiksommer im Rahmen der Meeresbrise-Konzerte 2023 klingt mit den letzten beiden Auftritten aus. Die junge Rostocker Künstlerin Momo möchte am Sonntag, dem 24. September, das Publikum mit ihrem Projekt Tomken begeistern. Los geht es um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



Deutschsprachige Pop-Poesie mit Hauptbasis in Rostock. Tomken ist der kleine Hauch Melancholie, der trotz der Schwere mit einer großen Ladung Energie daherkommt und genau dort trifft, wo man manchmal nicht hinschauen will. Mit einem Hang zur lyrischen Verspieltheit und zu musikalischen Experimenten bewegt sich Tomken seit 2021 stilistisch zwischen Funk, Pop, HipHop und elektronischer Musik und wird live von Drummer Gerrit Guhl begleitet.



Trotz des minimalistischen Einsatzes von Instrumenten, Effekten und Loops, darf man sich auf einen klaren und durchsetzungsstarken Sound freuen, der mit viel Gefühl und Liebe zum Detail im Gedächtnis und auf der Haut bleibt. Mit dem Musikvideo der Debüt-Single „Benzin“ Anfang 2023 setzt Tomken den ersten Fuß in den deutschen Musikmarkt. Am ersten Album wird bereits tatkräftig gearbeitet.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstlerinnen und Künstler der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband