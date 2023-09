Poetischer Rhythm & Blues mit Roland Berens im Warnemünder Kurhausgarten

Das Finale der Meeresbrisekonzerte 2023 ist mit den letzten drei Konzerten eingeläutet. Am Sonntag, dem 17. September, kommen die Freunde des poetischen Rhythm & Blues auf ihre Kosten. Erwartet wird Roland Berens, ein anerkannter Künstler des Rhythm & Blues und Folk-Rock. Los geht es um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



In den Auftritten von Roland Berens vereinen sich Rock, Blues, Folk und Jazz-Elemente mit deutschen Texten. Der 72-Jährige hat sich durch seine exzellente Beherrschung der Gitarre, besonders der 12-saitigen, und der Mundharmonika mit unverkennbar eigenem Stil in mehr als 2.000 Konzerten einen festen Platz in der bundesdeutschen Musikszene erobert: sehr rhythmisch, aber auch feine, ruhigere Titel, dabei ausdrucksvoll in Gesang und Text.



Er präsentiert Songs aus seinen beiden Langspielplatten „Menschen“ und „Wilde Zeiten“. Hervorzuheben sind vor allem seine deutsche Dylan-Interpretation „Es ist alles vorbei, Baby Blue“, der klassische Rhythm & Blues „Hilf mir“ oder die bluesige Liebesballade „All das bist Du für mich“.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstlerinnen und Künstler der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

1.Oktober 2023Partyband ImpressionCoverband