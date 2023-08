Musik in Matrosenhosen zur Hanse Sail im Kurhausgarten Warnemünde

Meeresbrise-Konzert am 13. August

„Albers ahoi“, jetzt unterwegs als „Mahoin“ vereint spritzig-frivoles Seemannsgarn mit bekannten Melodien aus den Häfen dieser Welt und unterlegt diese mitstampfendem Beat und nordischer Musikalität. Wenn „Mahoin“ Fahrt aufnimmt, heißt es „Denn man tau“! Es wird gesungen, geschnackt, gelacht und getanzt am Hanse-Sail-Sonntag, dem 13. August, ab 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten. Der Eintritt ist frei.



Das passt zur Hanse Sail: Wenn Shantys auf 90er Ohrwürmer treffen und mit Hans Albers einen trinken gehen, dann lädt „Mahoin“ zum Konzertspektakel. Läuft das Bier am Abend auf Grund, wird einfach auf Bierflaschen weitermusiziert. Darauf ein kräftiges „La Paloma Ohe!“ – mit mexikanischer Note.Musikalisches Treibgut aus der ganzen Welt wird von Steuermann Johnny und seiner Crew abgefischt, nordisch neu interpretiert und tanzbar gemacht. „Mahoins“ Treibgut treibt gut! Auf der Reeperbahn nachts um halb eins noch feiern? Für „Mahoin“ ist das ein Versprechen! Lebensfreude bittet zum Tanz. Schlüpfriger Seemannsgarn trifft auf norddeutschen Schnack. Maritime Sehnsucht küsst Musikalität, beim Konzertprogramm „Irgendwo auf der Welt“.



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.Meeresbrisekonzerte 2023



Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



13. August 2023Albers Ahoi!Maritime Live-Musik zur Hanse Sail

20. August 2023 Christine Schütze Musikalisches Kabarett

27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023Rock & Pop SchulePop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023Partyband ImpressionCoverband