Mobilitätspartner sei Dank: 10 000 Kilometer für die Hanse Sail

Elektrisch, hybrid und effizient

Die Organisation der Hanse Sail ist eine logistische Herausforderung. Damit Mitarbeitende, Schiffsbesatzungen, Gäste und Waren im Rahmen der maritimen Großveranstaltung schnell von A nach B kommen, braucht es einen starken Partner. In diesem Jahr hat das Autohaus Rostock wieder dafür gesorgt, dass die Hanse Sail nicht nur reibungslos abgelaufen, sondern auch ein Stück nachhaltiger geworden ist.



Denn der Mobilitätspartner stellte den Organisator*innen zehn Fahrzeuge zur Verfügung, die Hälfte davon war elektrisch. „Die Hanse Sail ist eine Herzensangelegenheit und ist Teil der Identität dieser Stadt. Die Bedeutung dieser Veranstaltung für die Region ist immens und wir haben gerne unseren Teil zu dem Erfolg der diesjährigen Auflage beigetragen“, sagt Sebastian Schuffenhauer, Geschäftsführer des Autohauses.



Insgesamt sind die zehn Fahrzeuge vor, während und nach der Hanse Sail etwa 10 000 Kilometer gefahren. Zur Verfügung gestellt wurden unter anderem vier VW ID.BUZZ und ein VW eCrafter.



Langjähriger Partner



„Seit Jahren wird die Hanse Sail bereits durch das Autohaus Rostock unterstützt. Dank dieser Kooperation ist die Hanse Sail in diesem Jahr wieder etwas nachhaltiger geworden und das freut mich ganz besonders“, sagt Matthias Fromm, Tourismusdirektor von Rostock & Warnemünde. Gemeinsam mit Bettina Fust, Leiterin des Hanse Sail Büros, übergab Fromm am Montag die zur Verfügung gestellten Fahrzeuge wieder an das Autohaus.