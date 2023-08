Mit dem SUP in den Sonnenuntergang: Von Gänsehautmomenten zur 32. Hanse Sail

Als mich am Donnerstagmorgen um 6 Uhr mein Wecker aus dem Tiefschlaf reißt, geht mein erster Blick aus dem Fenster Richtung Himmel. Ich fange direkt an zu frösteln, als ich die Regentropfen an der Scheibe sehe und den kalten Luftzug spüre, der durch das geöffnete Fenster weht. „Och nö, bitte nicht!”, sage ich zu mir selbst.Ich stelle mir vor, wie während ich bei diesem Wetter heute Abend an der „Sundownertour” mit dem Stand-Up-Paddle teilnehme. Ich bekomme in kaltfeuchter Vorahnung sofort eine Gänsehaut, die erste dieses Tages.Doch später klart der Himmel mehr und mehr auf und während ich auf dem Weg zum Startpunkt der „Sundownertour“ bei dem Veranstalter DoYours bin, könnte der Himmel kaum blauer strahlen. Eine gesellige Truppe hat sich bereits vor den ausgebreiteten Brettern zusammengefunden und ich werde direkt herzlich begrüßt.Ich verstaue meine Sachen in dem alten ausgebauten Schulbus. Das Flair? Hang Loose, Van Life, Summer Vibes, nahbar, lässig, entspannt. Ja, ich fühle mich direkt wohl.Der Zulauf ist groß, sowohl für das SUP-Angebot als auch zu ihrem Erlebnisstand, den die leidenschaftlichen Paddler in diesem Jahr zum ersten Mal auf der Hanse Sail aufgebaut haben. „Das war auch ein ziemliches Hin und Her, was die Organisation betrifft”, erklärt Denny, der Gründer von „DoYours“ mir später, als wir auf dem Wasser sind.„Wir haben eigentlich seit Anfang der Woche jeden Tag und jede Nacht daran gebaut. Aber dafür sieht es jetzt auch wirklich nach UNS aus. Und es macht einfach so viel Spaß mit den Leuten, die zu uns kommen.” Seine Begeisterung für diesen Sport und alles, was dazu gehört, ist unverkennbar.Mit Balance-Boards und verschiedensten Herausforderungen bietet der DoYours-Stand direkt vor der Haedgehalbinsel jede Menge Möglichkeiten, die eigene Geschicklichkeit unter Beweis zu stellen und sich an Land aufs Stand-Up-Paddeln vorzubereiten. Von hier aus starten täglich SUP-Schnupperkurse für alle, die diesen Sport einmal austesten wollen. Wer noch einen Anreiz braucht, um mitzumachen: Es gibt sogar ziemlich coole Preise zu gewinnen.Als mich schließlich die zweite Gänsehaut des Tages überkommt, ist mir alles andere als kalt. Ich befinde mich auf dem Wasser und bin einfach überwältigt. Die Warnow ist spiegelglatt, während ich auf meinem Brett stehe und dem Plätschern des Wassers lausche, das mit jedem Paddelschlag an mein Board schwabbt.Die Luft ist warm, es weht kein Wind mehr und der gesamte Stadthafen verströmt eine ansteckende Lebendigkeit mit all den bunten Lichtern und Geräuschen der Hanse Sail. Ich muss unwillkürlich grinsen, als ich mir meine Sonnenbrille in die Haare schiebe, um die Farben der untergehenden Sonne unverfälscht wahrnehmen zu können. Es fühlt sich an wie Schweben. Während wir hier über das glitzernde Wasser gleiten schüttele ich ungläubig den Kopf.Mit so einem Abschluss des Tages habe ich an diesem Morgen definitiv nicht gerechnet. Eine solche Tour würde ich jedem empfehlen. Mit den entspannten Guides von DoYours fühlt man sich nicht nur absolut sicher, sondern vor allem auch ehrlich willkommen. Danke DoYours. Gerne bald wieder!