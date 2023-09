Letztes Meeresbrise-Konzert 2023: Party zum Abschluss in Warnemünde

Konzertreihe geht in Winterpause

Mit der Partyband IMPRESSION findet der diesjährige Musiksommer im Rahmen der Meeresbrisekonzerte am Sonntag, dem 1. Oktober, einen stimmungsvollen Ausklang.



Die Partyband IMPRESSION ist eine Coverband mit viel Erfahrung in der Tanz-, Party- und Unterhaltungsmusik. Die Gruppe aus Kröpelin überzeugt mit ihrer professionellen und erfrischenden Show sowie dem erstklassigen Sound. Das Repertoire der Truppe reicht von Helene Fischer über Lady Gaga bis hin zum Wiener Walzer. Tanzen ist ausdrücklich erwünscht.



Insgesamt 23 Konzerte von April bis Oktober lockten mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher an die Konzertmuschel im Warnemünder Kurhausgarten. Es war die dritte Auflage der Sommerkonzerte in Strandnähe, die während der Pandemiezeit zur Unterstützung der Künstlerszene ins Leben gerufen worden sind.



Ein etabliertes Format im Ostseebad



„Inzwischen sind die Sonntagstermine gar nicht mehr aus dem Warnemünder Leben wegzudenken“, betonte Tourismusdirektor Matthias Fromm. „Der Kurhausgarten hat sich wieder als kultureller Mittelpunkt des Ostseebades etabliert. Jung und Alt pilgern sonntags zu den Konzerten, ein abwechslungsreicher Mix aus vielen Stilrichtungen hat sich bewährt. Gerne möchten wir an diese Erfolge im kommenden Jahr anknüpfen.“