Kultur trifft Genuss 2024: Erste Details zu Rostocks Schlemmergipfel enthüllt

Lediglich 1000 Tickets sind verfügbar. Die Auflage von 2023 war bereits in Windeseile restlos ausverkauft. „Unser großes Comeback in diesem Frühjahr hat für viel positive Resonanz gesorgt“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Dort hatte man das etablierte Format von der Innenstadt bis nach Warnemünde ausgedehnt, erstmals mit beiden großen Rostocker Kulturhäusern ein Programm gestrickt. „Und das soll in dieser Form 2024 eine noch glanzvollere Fortsetzung finden. Unser Dank gilt den Partnern und Sponsoren, die das Event möglich machen." Das sind: Taurus Werbeagentur, Lupcom media GmbH, Handelshof Rostock, Autohaus Rostock Ost GmbH und Pianohaus Möller.Im kommenden Jahr gibt es Neuzugang zu vermelden. Zum ersten Mal ist das Café Bohne mit dabei. „Wir haben die Veranstaltung schon öfter besucht und waren davon begeistert“, betont der Inhaber des 2018 eröffneten Cafés, Dr. Oliver Spanehl. „Umso mehr freuen wir uns, jetzt Teil des Events zu sein und unsere Gäste verwöhnen zu können."Zum anderen kann erstmals das Menü direkt mit dem Ticket gebucht werden. Bislang wurde über den Ticketvorverkauf lediglich die Teilnahme am Event gesichert. Für das Menü musste am Abend selbst nochmal ein Beitrag entrichtet werden. Künftig ist im Ticket die gesamte Palette an Kulinarik und Kultur enthalten. „Das geht auf den vielfachen Wunsch von Gästen und Gastronomen zurück und macht es als Präsent, etwa zu Weihnachten, nochmal attraktiver“, sagt Fromm.Für Neulinge: Das Prinzip der Veranstaltung ist ganz einfach. Die Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre ganz unterschiedlichen Darbietungen dort, wo sich das Publikum aufhält. Abwechselnd werden die beteiligten Restaurants aufgesucht und Kostproben des künstlerischen Repertoires zum Besten gegeben, während die Gäste die Kulinarik der jeweiligen Location genießen.Insgesamt 14 Gastronomen tischen zu Theater, Musik und Performance-Kunst auf. Im Ostseebad Warenmünde sind das NEPTUN Hotel, Teepott Restaurant, Paulo Scutarro im Kurhaus, das Restaurant Carls und Ringelnatz. Aus Diedrichshagen nehmen das Cut & Chill und Hotel Ostseeland teil. In der Stadtmitte kann zwischen dem Blauen Esel, Café Bohne, Burwitz Legendär, Jacques Weindepot, CarLo 615, dem Lokschuppen im Stadthafen sowie dem Landhotel Rittmeister in Biestow gewählt werden.„Natürlich würden wir uns freuen, noch mehr Veranstaltungsorte in die Tour mit aufzunehmen“, sagt der Intendant vom Volkstheater Rostock, Ralph Reichel, „zumal nicht alle Ticketwünsche erfüllt werden können. Kultur trifft Genuss ist eine perfekte Plattform, um die ganze Bandbreite unseres Spielplans präsentieren und Vorfreude auf unseren Theaterneubau machen zu können.“Der Ticketverkauf für den 16. Genussgipfel in Rostock und Warnemünde am 16. März startet am 20. November in den Tourist-Informationen von Rostock und Warnemünde, im Pressezentrum Rostock (Neuer Markt 3) oder online unter www.kultur-trifft-genuss.de . Da die Kartenpreise inklusive Welcomedrink künftig auch das jeweilige Menü enthalten, sind diese ab 69 Euro zu erhalten.