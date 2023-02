Karibikflair oder Gletscherexpedition? Mit der Hanse Sail Rostock auf den richtigen Törn

„Die Crews vieler Traditionsschiffe sind sehr kreativ, wenn es darum geht atemberaubende Törns durchzuführen. Ein jeder Ausflug verspricht ein aufregendes Abenteuer, dass man so schnell nicht vergessen wird. Wir freuen uns, dass wir viele Touren der Traditionsschiffe anbieten können und so einen Teil dazu beitragen, diese maritime Tradition zu erhalten und somit auch weiterhin für Rostock erlebbar zu machen“, sagt Bettina Fust, Leiterin des Hanse Sail Büros.Im Juli von Stockholm nach Stralsund oder gar über Weihnachten durch die Karibik von Barbados nach Grenada? Der Großsegler EYE OF THE WIND ist ganzjährig auf Ostsee, Nordsee und dem Atlantik unterwegs und bietet 2023 neben dem Sommersegeln auf der Ostsee (29. Juli bis 5. August) auch die Windjammer-Weihnachten mit Karibik-Feeling (22. Dezember bis 29. Dezember).Im Sommer durch das Mittelmeer geht es mit der ATLANTIS – sie ist von 30. Juli bis 9. August zwischen dem portugisischen Cascais und dem italienischen Olbia unterwegs. Dabei können Teilnehmer*innen Teil der Schiffscrew werden und kräftig die Segel hissen. Die Route führt über den Atlantik durch die Straße von Gibraltar, vorbei an den Balearen durch die nach Olbia auf Sardinien.Das bevorzugte Reisegebiet der Barkentine ANTIGUA ist hingegen vor allem geprägt von Eis und Kälte. Am 24. Septemeber startet das Schiff zu einer mehrtägigen Fotoreise rund um Spitzbergen. Dabei geht es vorbei an den schönsten Plätzen der West- und Nordküste.Neben den zahlreichen Mehrtagstörns bieten viele Schiffe ganzjährig auch Tagesfahrten an. Während die ABEL TASMAN, die ALBERT JOHANNES oder die STETTIN auf dem Hamburger Hafengeburtstag und der Kieler Woche Ausfahrten anbieten, ist die Albin Köbis etwa auf der Sail Sassnitz zu Gast.Mit der Rostocker SANTA BARBARA ANNA kann man am 18. Mai auf einen Himmelfahrtstörn gehen und am 29. Juni eine „HafenRUMfahrt“ mit Schollenberger erleben.