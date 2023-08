Jubiläumsrennen zur Hanse Sail: Traditionssegler in besonderem Format

Auf vier verschiedenen Kursen werden die 7,50 m langen Boote unterwegs sein. Der kürzeste führt bis Wilhelmshöhe, der längste bis Heiligendamm, das sind etwa 20 Seemeilen, also gut 37 Kilometer. „Dann wären die Kutter nach etwa fünf bis sechs Stunden zurück in Warnemünde“, sagt Steffen Seher vom See- und Segelsportverein (SSV) der Hansestadt Rostock e.V., der den Ostseepokal organisiert hat. „Aber es hängt vom Wind ab.“Der Ostseepokal wird immer im Rahmen der Hanse Sail ausgetragen. Der SSV Rostock ist in diesem Jahr mit einem Kutter vertreten, die anderen kommen unter anderem aus Bautzen und Schwerin, von der Müritz und aus Brandenburg.„Das ist das Schöne an der Kutter-Klasse: Die sind in der ganzen ehemaligen DDR verstreut“, meint Seher. Denn vor der Wende wurden die Kutter zur Ausbildung junger Matrosen bei der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) genutzt.Etwa 20 dieser Kutter sind für die Jubiläums-Regatta gemeldet. An Bord jedes Bootes werden mindestens sechs Leute gebraucht. Kuttersegeln ist Teil des regulären Wassersports, die Deutsche Meisterschaft in diesem Jahr wird in Prenzlau stattfinden. Der Ostseepokal vor Warnemünde ist eine von mehreren Ranglistenregatten des Landes.„Aber denselben Bootstyp kann man – ohne Masten - auch rudern, dann werden zehn Leute und ein Steuermann gebraucht“, erklärt Seher. Solche Wettfahrten finden ebenfalls am Sonnabend statt, allerdings im IGA-Park in der Nähe des Traditionsschiffes.