Impulse für den Landestourismus: Rostock Marketing Akademie startet in neue Phase

„Mit unserer Rostock Marketing Akademie haben wir den Nerv der Zeit getroffen. Seit der Pandemie und den damit verbundenen einschneidenden Veränderungen in der Tourismusbranche haben viele nach Antworten gesucht“, sagt Geschäftsführer Matthias Fromm.Wie soll man mit dem Fachkräftemangel in der Branche und den sich wandelnden Ansprüchen der Gäste umgehen? Was kann man selbst aktiv dazu beitragen, um das eigene Unternehmen fit für die Zukunft zu machen? „Wir haben die Branche nach ihren Themen befragt und daraufhin ein Seminarprogramm entwickelt, das auf großes Interesse gestoßen ist. Das zeigt uns, dass der Bedarf nach entsprechenden Qualifizierungsangeboten groß ist“, sagt Fromm.Die Erfahrungen der Rostock Marketing Akademie sollen in die inhaltliche Ausgestaltung der landesweiten Tourismusakademie MV einfließen, die das Land als Aus- und Weiterbildungsstätte für Fachkräfte im Gastgewerbe gründen möchte. Dazu finden bereits regelmäßige Arbeitstreffen statt.„Rostock ist mit einem regional begrenzten Qualifizierungsangebot vorangegangen. Unser Schwerpunkt liegt in der Fort- und Weiterbildung des bestehenden touristischen Personals. Diese Facette möchten wir bei der Konzeption der landesweiten Tourismusakademie prägen“, erklärt Geschäftsführer Matthias Fromm.Die Teilnehmenden der ersten Akademie-Phase waren hauptsächlich Arbeitnehmer*innen und Arbeitgeber*innen von Partnerunternehmen aus dem Netzwerk von Rostock Marketing, insbesondere aus dem Bereich der Hotellerie, aber auch von Erlebnisanbietern. Etwa 30 Prozent der Anmeldungen kamen von weiteren Unternehmen außerhalb des Netzwerks. „Erfreulich war, dass auch viele kommunale und andere Tourismusorganisationen aus der Region und Mecklenburg-Vorpommern das Seminarangebot der Rostock Marketing Akademie zur Fort- und Weiterbildung in Anspruch genommen haben“, so Fromm.Die 15 Termine der zweiten Seminarphase finden in Präsenz oder als Online-Veranstaltung statt. Neben einigen Klassikern wie „Resilienz stärken“ oder „Beschwerdemanagement“ sind etliche neue Themen ins Programm aufgenommen worden, so unter anderem „Grundlagen der Arbeitskräftesicherung“, „Personalmarketing und Employer Branding“, „Effektives Arbeiten durch digitale Geschäftsprozesse“ und „Das Service-1x1 für Azubis und Quereinsteiger“.Zusätzlich zum halbjährlich erscheinenden Programm entwickelt die von Projektmanager Tobias Ewert geleitete Akademie auf Nachfrage auch Inhouse-Schulungen mit individuellen Inhalten. „Wir kommen gerne auch in die Unternehmen und stellen uns auf den betriebsspezifischen Qualifizierungsbedarf ein“, sagt Ewert.Denn: „Unser Ziel ist es, das Angebot der Rostock Marketing Akademie kontinuierlich auszubauen und zu erweitern. Das betrifft insbesondere die Themenvielfalt der Seminare in Hinblick auf Hotellerie, Gastronomie, Ferienunterkünfte bis hin zu Erlebnis- und Freizeitanbietern.“ Anmeldungen zur aktuellen Phase sind unter www.rostock-marketing.de/akademie möglich.