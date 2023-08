Ein starker Wirtschaftsfaktor: Die Hanse Sail für Stadt, Region und Land

Die Hanse Sail ist dank hunderttausender Gäste ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die Hanse- und Universitätsstadt Rostock und ein Ort mit vielen internationalen Begegnungen. Neben den Faktoren für die heimische Wirtschaft, vor allem in den Bereichen Gastronomie und Hotellerie, geht es nicht nur um das Image von Rostock, sondern des ganzen Landes, sagt der Geschäftsführer von Rostock Business, Christian Weiß. Viele Fernsehsender seien mit ihren Teams im Stadthafen und bei den Ausfahrten auf den Traditionsschiffen dabei. Bilder der Stadt gehen in die Welt.„Wir als Wirtschaftsförderer nutzen dieses Event beispielsweise in unserem Format ,Business meets Hanse Sail', um auf den Wirtschafts- und Universitätsstandort Rostock aufmerksam zu machen“, erklärt Weiß. Zusammen mit der Landeswirtschaftsförderung „Invest in MV“ und dem Landesmarketing wurde ein umfangreiches Programm aufgestellt. „Zielsetzung ist, die Entscheider aus der Wirtschaft, Wissenschaft und Politik für den Standort zu begeistern.“Von besonderer Bedeutung sei dabei der gemeinsame Empfang der Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke) und Rostock Business. „Wir gehen in jedem Jahr an einen anderen attraktiven Standort. In diesem Jahr sind wir in Warnemünde beim Marinearsenal“, sagt Weiß.Die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben hatte im vergangenen Jahr das Gelände von den MV Werften für die Deutsche Marine übernommen. Hier am Werftbecken könne man direkt auf den maritimen Charakter der Hansestadt aufmerksam machen, sagt Weiß. „Das Marinearsenal ist ein Schaufenster für die Zukunft der Stadt und zeigt, wie die regionale Wirtschaft von den Aufträgen partizipieren kann.“ Beim Sail-Brunch auf der „Aidadiva“ am Samstag würden unter der Schirmherrschaft von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hochaktuelle Wirtschaftsthemen diskutiert.„Die Hanse Sail ist das größte Fest in Mecklenburg-Vorpommern und damit das größte überregionale Ereignis, das wir haben“, sagt auch der Geschäftsführer des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands MV, Lars Schwarz. Die Auswirkungen auf die Branche seien weit über Rostock hinaus deutlich zu spüren.Die Gastronomie und die Beherbergungsbetriebe seien seit Jahrzehnten auf diese Tage eingestellt, profitieren von der Strahlkraft des Festes. „Die Hotelkapazitäten in Rostock und Umgebung sind in den vergangenen Jahren gewachsen“, sagt Schwarz. Er sieht den Grund für den dauerhaften Erfolg der Hanse Sail darin, dass sie ein authentisches Volksfest sei. Das erzeuge ein positives Image, von dem auch das Land profitiere.Etwa 50 Prozent der Hanse-Sail-Besucher*innen kommen nicht aus Rostock. 2019 hat die Sail für einen Bruttoumsatz von 24 Millionen Euro gesorgt. Den größten Anteil daran hatte damals das Gastgewerbe mit 13,7 Millionen Euro. Auch die Vereine der Traditionsschiffe profitieren: Von den knapp 13 000 Plätzen für Ausfahrten gibt es 2023 nur noch wenige Restplätze.