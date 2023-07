Die Top-Events auf der 32. Hanse Sail: Das kann man in diesem Jahr erleben

Die Hanse Sail ist eine hervorragende Möglichkeit diverse Konzerte zu erleben. In diesem Jahr wird auf insgesamt 15 Bühnen an allen vier Tagen wieder ein Vollprogramm von morgens bis Abends geboten. Dabei werden sowohl bekannte lokale und regionale, sowie internationale Künstler die Bühnen zwischen Stadtzentrum und Warnemünde entern.Am Freitag, 11. August, wird um 20.30 Uhr auf der Skylight-Stage Bastiaan Ragas mit seinem Soloprogramm zu Gast sein. Der Niederländer hat als Teil der Boygroup „Caught in the act“, als Teilnehmer bei Let´s dance (RTL), der Carmen Nebel Show, als Musicaldarsteller und Schauspieler Bekanntheit erlangt und wird die Niederlande als diesjähriges Partnerland der Hanse Sail repräsentieren.Am Samstag wird auf der selben Bühne „Cutting Crew“ spielen. Mit „(I just) Died In Your Arms“ und „I´ve Been In Love Before“ hat die britisch-kanadische Band gleich zwei Welthits geliefert, die in jeder guten 80ér-Playlist nicht fehlen dürfen.„Wir freuen uns, dass wir mit Bastiaan Ragas und Cutting Crew zwei hochcharätige Acts mit internationalem Flair auf der Hanse Sail präsentieren können. Doch auch darüber hinaus werden in diesem Jahr viele tolle Künstler und Bands eine breite Palette an musikalischen Performances liefern. Man soll überall und zu jeder Zeit etwas entdecken können“, sagt die kommissarische Leiterin des Hanse Sail Büros, Bettina Fust, über die strategische Ausrichtung der Veranstaltungen während der 32. Hanse Sail.Im Kurhausgarten von Warnemünde werden zudem zwei kostenpflichtige Live-Events geboten. Bei den „Rocktails“ treffen Rostocker Rockmusiker – so etwa die Band „Five men on the rocks“ oder Max Zeug – aufeinander. Am Samstag ab 19.30 Uhr präsentiert die Mr.-Rod-Show kreative Interpretationen der Hits von Rod Steward. Tickets für die Konzerte gibt es hier Doch natürlich werden nicht nur Konzerte das kulturelle Landprogramm der Hanse Sail prägen. Bereits zum zweiten Mal wird in diesem Jahr das Strandsandkino in Warnemünde präsentiert. Im Stadtzentrum wird es die größte Maskottchenparade MV´s geben, am Hanse-Sail-Samstag wird das Feuerwerk den Himmel über dem Stadthafen zum Leuchten bringen und auf dem Chill-out-Areal der Haedgehalbinsel werden neben kühlen Drinks auch heiße Beats serviert.Wer die Hanse Sail aus einem anderen Blickwinkel und in sportlicher Balance erleben will, der kann bei den Sundowner-SUP-Touren vom DoYours SUP Center teilnehmen. Und natürlich bleiben die Superstars der Hanse Sail die Traditionssegler, die im Zentrum der Hajkutter-Regatta (Mittwoch), des Schoner Race (Donnerstag) oder des Euroports Match Race (Sonntag) stehen werden.