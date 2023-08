Die 32. Hanse Sail ist feierlich eröffnet

Mit Glockenschlag, Fassbier und Stammestänzen

Es ist vollbracht: Mit dem traditionellen Schlag der Schiffsglocke und dem feierlichen Fassbieranstich haben Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger am Donnerstagnachmittag die mittlerweile 32. Ausgabe der Hanse Sail eingeläutet. Erstmals in der Geschichte wurde der Startschuss für das Event von zwei Frauen gegeben. Hunderte Besucher sind gekommen, um die Zeremonie bei Sonnenschein live zu verfolgen.



„Die Hanse Sail steht für Weltoffenheit, dafür, dass das Meer uns nicht trennt, sondern verbindet. Und die Hanse Sail führt auch zusammen. Daher freue ich mich auf vier Tage mit vielen tollen Ausfahrten“, verkündete Schirmherrin Manuela Schwesig.



Feierlicher Fassbieranstich zum Fest



Wenige Minuten später holte die Ministerpräsidentin auch schon zum Glockenschlag aus und verkündete offiziell den Start des weltgrößten Traditionsseglertreffens mit den langersehnten Worten: „Ahoi und Leinen los. Die 23. Hanse Sail ist eröffnet, viel Spaß dabei.“ Die Menge jubelte und applaudierte.



Wie schon in den vergangenen beiden Jahren, hat die Eröffnungszeremonie erneut, nur wenige Meter von der Ostsee entfernt, im Kurhausgarten Warnemünde stattgefunden. Nicht fehlen durfte dabei der traditionelle Fassbieranstich zusammen mit der Ministerpräsidentin, der Oberbürgermeisterin der Hanse- und Universitätsstadt Eva-Maria Kröger, dem Geschäftsführer der Hanseatischen Brauerei Wilfried Ott und dem Braumeister.



Besatzung der „Bima Suci“ beeindruckt Publikum



Ein weiterer Höhepunkt: Der Auftritt der Besatzung der „Bima Suci“ – einem Segelschulschiff der indonesischen Marine. Auf der Bühne präsentierten die Crewmitglieder verschiedene Stammestänze aus unterschiedlichen Regionen ihres Landes. Mit traditionellen Gewändern und Kopfbedeckungen zogen sie die Zuschauer in ihren Bann.



Einige von ihnen verfolgten das Eröffnungsprogramm bereits zum 32. Mal. Andere sind extra aus ganz Deutschland angereist, um das Spektakel mitzuerleben. „Das zeigt, dass die Hanse Sail große Strahlkraft, weit über die Stadtgrenzen hinaus, hat“, freute sich Tourismusdirektor Matthias Fromm.



Maritimes Eldorado an der Ostsee



Musikalisch begleitet wurde die Eröffnung der diesjährigen Hanse Sail vom Shantychor „Breitlings“, und dem Duo „Strandfunk“. Von klassischen Seemannsliedern bis hin zu bekannten Popsongs gab es jede Menge Abwechslung auf die Ohren. Die Stimmung an diesem sonnenreichen Nachmittag war ausgelassen.



Vom 10. bis zum 13. August verwandeln rund 150 Traditionssegler und Museumsschiffe aus insgesamt sieben Nationen das Veranstaltungsgelände rund um die Warnow und in unmittelbarer Nähe zur Ostsee in ein maritimes Eldorado.



Sie wollen bei der Hanse Sail mitsegeln? Das gesamte Programm mit allen Teilnehmerschiffen der Hanse Sail kann man auf hansesail.com finden. Dort kann man auch die Törns buchen. Das Hanse Sail Büro ist darüber hinaus telefonisch (0381 38129 74 / -75) erreichbar oder bietet vor Ort Beratungsgespräche (Warnowufer 65).