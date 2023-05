Deutsch-spanischer Pop mit Luna Soul im Warnemünder Kurhausgarten

Meeresbrise am 28. Mai

Große Gefühle zu groovy Rhythmen – am 28. Mai weht ein Hauch von beschwingter Melancholie durch den Kurhausgarten. Zum Sonntagskonzert wird die Band Luna Soul in Warnemünde erwartet. Dazu sind alle Musikfreunde herzlich eingeladen. Los geht es um 15.30 Uhr. Der Eintritt ist frei.



„Flower Crowns and Disco Balls“: So beschreiben Luna Soul ihr Machwerk. Dabei treffen tanzbare Drumbeats auf sphärische Ukulelen und Gitarrensounds, die von Funk, Soul und Indie inspiriert sind. Im Vibe der 70er und 80er Jahre präsentiert die deutsch-spanische Gruppe um Lisa Michele Lietz aus Schwerin und Jordi Arnau Rubio aus Barcelona eingängige Melodien und treibende Rhythmen.



Man wird Anklänge von Motown und StudioOne hören, der Gesang schwebt fragil wie lebendig über dem musikalischen Fundament. Luna Soul singen in ihrer ganz eigenen Art von Verbundenheit und Zuversicht und werden damit den Kurhausgarten verzaubern.



Kostenfreie Open-Air-Konzerte



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023

Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



28. Mai 2023 Luna Soul Pop, Soul, Melancholisch

04. Juni 2023 Volkstheater Rostock Szenisches Chorkonzert

11. Juni 2023 Trashvillians Country Music

18. Juni 2023 Jackbeat Rock der 60's

25. Juni 2023 Jennifer Washington Gesang, Gitarre, Cajon

02. Juli 2023 Ostsee-Küstenmusikanten des Landespolizeiorchesters MV

09. Juli 2023 Maritimer Nachmittag im Rahmen der Warnemünder Woche

16. Juli 2023 Robert & Music Blend Swing Pop

23. Juli 2023 Nordward Ho Küstenrock

30. Juli 2023 Pete Gelée Disco, Pop

06. August 2023 Vanessa Marx Schlager

13. August 2023 Albers Ahoi! Maritime Live-Musik zur Hanse Sail

20. August 2023 Christine Schütze Musikalisches Kabarett

27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023 Rock & Pop Schule Pop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband