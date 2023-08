Der Hanse Sail Verein bietet einen Anlaufpunkt für alle Fragen

Zum ersten Mal bieten die ehrenamtlichen Akteure des Vereins Unterstützung in einem Zelt an. „Bisher haben die Gäste unser Gebäude manchmal übersehen“, sagt Wolfgang Richter, der den Info-Punkt leitet. „Nun wollen wir ihnen quasi ein bisschen entgegenkommen.“Erfahrungsgemäß seien die Fragen der Besucher*innen vielfältig. Am häufigsten finden die Menschen das Schiff nicht, auf dem sie mitsegeln wollen. Andere suchen bestimmte Attraktionen und kennen sich auf dem Veranstaltungsgelände nicht aus. Und manchmal haben Kinder ihre Eltern aus den Augen verloren und brauchen Hilfe – für solche Fälle wird ab diesem Jahr vorgesorgt.„Wir bieten Armbänder an, auf denen die Telefonnummer der Eltern oder Großeltern notiert wird“, erklärt Horst Greinert vom Hanse-Sail-Verein. „Und wenn ein Kind plötzlich allein dasteht, können wir die Erwachsenen sofort anrufen.“Wer immer auf einen Rollstuhl angewiesen ist, besitzt einen eigenen. Aber gerade ältere Menschen, die noch mobil sind, trauen sich auf dem weitläufigen Festgelände manchmal zu viel zu und merken nach einiger Zeit, dass sie nur noch wenig Kraft zum Laufen haben. „Dann müssen sie nicht nach Hause fahren, sondern können sich bei uns am Infopunkt kostenfrei einen Rollstuhl ausleihen – für maximal vier Stunden“, wirbt Greinert.Wolfgang Richter rechnet mit den meisten Fragen im Infozelt zwischen 10 und 20 Uhr. „Aber wir sind ab 8 Uhr da, und abends wollen wir abwarten, ob wir auch bis 22 Uhr gebraucht werden.“ Insgesamt werden sechs Ehrenamtler des Hanse-Sail-Vereins – jeweils zu zweit - im Info-Zelt zur Verfügung stehen.Eine andere Gruppe des Vereins kümmert sich um die Versorgung derjenigen, die ehrenamtlich auf der Hanse Sail arbeiten: von den Aufbauhelfern über die Schiffsbetreuer bis zu den Kameraden des Technischen Hilfswerks (THW), insgesamt etwa 200 Menschen. Sie alle bekommen pro Tag kostenlos eine warme Mahlzeit, die sie sich am Vereinshaus abholen können. Dafür stehen mehrere Vereinsmitglieder in der Küche oder am Grill, schneiden Obst oder räumen ab.