Blaue Flagge 2023: ein Kompliment für Rostocks Seebäder

Qualität am Strand

Es ist bereits das 27. Mal in Folge, dass an Rostocks Stränden eine Blaue Flagge weht. Sie ist das internationale Erkennungsmerkmal für saubere und sichere Strände mit hervorragender Wasserqualität und wird jährlich von der Deutschen Gesellschaft für Umwelterziehung vergeben.



„Das ist ein besonderes Kompliment und eine Bestätigung dafür, dass sich unser hoher Anspruch an Sauberkeit und Sicherheit auszahlt“, sagt Matthias Fromm. Täglich werden ca. 17 Kilometer Strand in Auftrag der Tourismuszentrale Rostock und Warnemünde per Hand und maschinell gereinigt. Am häufigsten werden dabei Zigarettenreste gefunden.



Kein Plastik bei die Fische



Daher wird auch in diesem Jahr das Projekt „Kein Plastik bei die Fische“ fortgeführt, bei dem unter anderem 5000 Taschenaschenbecher über die Strandbewirtschafter*innen kostenfrei an Besucher*innen verteilt werden.



Bis September wird das Wasser an den zertifizierten Stränden zudem in festgeschriebenen Abständen geprüft. Die Informationen zu den aktuellen Messergebnissen sowie Hinweise zur Ordnung und Sauberkeit am Strand und dem richtigen Verhalten in den Dünen können die Badegäste in den Schaukästen an den drei Fahnenmasten einsehen.



Sicher am Strand



Die Flagge weht in dieser Saison zum 26. Mal in Warnemünde und bereits zum 27. Mal am Weststrand in Warnemünde und am Strand von Markgrafenheide. Die Kriterien, die zur Verleihung der Blauen Flagge herangezogen werden, sind neben der exzellenten Badewasserqualität und Umweltschutz auch besondere Leistungen in der Umweltkommunikation sowie eine sehr gute Ausstattung in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit.



Für Sicherheit sorgt der Kommunale Ordnungsdienst der Hanse- und Universitätsstadt Rostock in Kooperation mit dem Bäderdienst der Polizei. „Ich danke in diesem Zuge auch den ehrenamtlichen Helfern der DRK-Wasserwacht, die in diesem Jahr wieder dafür sorgen werden, dass die Gäste sich am und im Wasser der Seebäder sicher bewegen können“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm.



Die Blaue Flagge ist das internationale Umweltsymbol für Sportboothäfen und Badestellen an Küsten- und Binnengewässern. Sie wird seit 1987 in Europa und seit 2001 weltweit verliehen. In über 50 Staaten wehen heute mehr als 5000 Fahnen. In Deutschland wurden 2023 39 Badestellen ausgezeichnet, 31 davon befinden sich in Mecklenburg-Vorpommern.