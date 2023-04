„Aufgetakelt“ zur Hanse Sail 2023: Flottengrösse, Hintergründe und Grosssegler im neuen Podcast

„Das Schiff war noch nie hier in Rostock, wird sicherlich viele staunende Blicke ernten und ein tolles Fotomotiv darbieten“, sagt Fust im Hanse-Sail-Podcast „Aufgetakelt“ auf die Frage, worauf sie sich am meisten in diesem Jahr freut. Damit bezieht sie sich auf die Teilnahme der BIMA SUCI. Das Segelschulschiff der indonesischen Marine befindet sich im Sommer auf Europa-Tour und wird sich in diesem Rahmen dem Rostocker Publikum bei Open-Ship-Veranstaltungen präsentieren.„Wir hoffen, dass sie am Mittwoch vor der Hanse Sail in Warnemünde einlaufen wird“, sagt Fust. Nach aktuellen Planungen wird das Schiff dann am Donnerstag und Freitag im Ostseebad, am Samstag und Sonntag im Marinestützpunkt Hohe Düne liegen. Die Bark wurde 2017 gebaut und ist mit 111 Metern eines der längsten Traditionsschiffe, das Rostock jemals zur Hanse Sail besucht hat.Die Hanse Sail darf auch das Segelschulschiff der deutschen Marine, die Gorch Fock, wieder in Warnemünde begrüßen. „Das Schiff hat nach all den Jahren ihrer Sanierung 2022 wieder für große Faszination an der Rostocker Kaikante gesorgt. Und wir freuen uns, dass sie auch 2023 wieder anlegen wird“, sagt Fust.Über 100 Schiffe werden in diesem Jahr zur Hanse Sail erwartet. Diese Flottengröße sei neben der Verpflichtung der beiden außergewöhnlichen Großsegler ein echter Erfolg. Denn: „Das Geschäft, die Schiffe hier her zu locken, ist hart geworden. Die Zeiten, in denen wir 200 Schiffe in Rostock begrüßen konnten, sind leider vorbei.“Durch die Herausforderungen im Zuge der Corona-Pandemie seien viele Barken, Schoner, Koggen und Kutter einfach weggefallen. Andere Vereine hätten ihre Geschäftsmodelle angepasst, planen lange Törns auf den Weltmeeren. Dadurch kommen Besuche auf Veranstaltungen wie der Hanse Sail oft nicht mehr in Frage.Zudem ist die Größe des Teilnehmerfeldes immer auch abhängig von den großen Regatten, an denen viele imposante Traditionsschiffe teilnehmen. Besonders hervorzuheben ist hier etwa das Tall Ship Race, das 2023 in der Nordsee und damit auf einer für die Hanse Sail ungünstigen Route durchgeführt wird.„2024 wird das Tall Ship Race am Wochenende vor der Hanse Sail in Stettin enden. Wir arbeiten bereits jetzt schon daran, dann ein paar weitere tolle Teilnehmerschiffe nach Rostock zu lotsen“, sagt Fust und gibt damit bereits einen Ausblick auf die Arbeiten an der 33. Auflage der maritimen Großveranstaltung.„Der Kern der Hanse Sail ist und bleibt der Erhalt der Traditionsschifffahrt. Dafür ist es wichtig, die Großveranstaltung nicht nur wasserseitig, sondern auch landseitig weiterzuentwickeln. Wir wollen mit modernen Mitteln für die Tradition begeistern“, sagt Rostocks Tourismusdirektor Matthias Fromm. Das Team im Hanse Sail Büro arbeite eifrig daran. „Ob Standup-Paddling, Beachvolleyball, Strandkino, Digitalangebote oder Konzerte: Die Hanse Sail wird in jedem Jahr etwas neues bieten und wir versuchen Stück für Stück, die Menschen über die Landerlebnisse auch für das Kernthema Traditionsschifffahrt zu begeistern“, sagt Bettina Fust.Wie sie im Podcast berichtet, werde dies durch ein neues Team im Hanse Sail Büro realisiert. Seit 2019 haben sich nämlich 80 Prozent der Stellenbesetzungen aus Alters- oder auch Krankheitsgründen verändert. Die Gründe waren nicht immer erfreulich, aber: „Das hat der Hanse Sail einen neuen Schwung gegeben“, sagt Fust, die von 2005 bis 2020 noch für den Bereich Markt und Sponsoring zuständig war und eng an der Seite des langjährigen Hanse-Sail-Leiters Holger Bellgardt gearbeitet hat.Als dieser seine Tätigkeit 2020 krankheitsbedingt aufgeben musste, übernahm Bettina Fust die Leitungsfunktion kommissarisch. „Das war damals ein echter Schock. Er war wie ein väterlicher Freund für mich.“ Die neue Aufgabe erledigt Fust dennoch mit viel positiver Energie und Leidenschaft. Das neue Team, der Hanse Sail Verein und die treuen Sponsoren um die Rostocker Brauerei, die Ostsee Sparkasse Rostock, die Finanzgruppe Ostdeutscher Sparkassenverbund, Wiro und Scandlines seien dabei eine große und wichtige Hilfe.Im Podcast plaudert Fust aus dem ein oder anderen Nähkästchen, erzählt skurrile Anekdoten aus der Organisationsarbeit, von der harten Schule als Praktikantin im Hanse Sail Büro oder ihrem ersten Besuch auf der Großveranstaltung mit Hawaikette und Cocktail.Der „Aufgetakelt-Podcast“ ist eine neue Herangehensweise in der Öffentlichkeitsarbeit. „Die Organisation solch einer Veranstaltung, das Feld der Traditionsschifffahrt und die vielen Personen, die damit verbunden sind: Das bietet viele unglaubliche, persönliche und skurrile Geschichten, die es wert sind nicht nur aufgeschrieben, sondern auch erzählt zu werden“, erklärt Hanse-Sail-Sprecher Moritz Naumann.In jeder monatlich erscheinenden Folge berichtet er einerseits über die neuesten Entwicklungen und begrüßt andererseits einen Gast aus dem maritimen Kosmos der Großveranstaltung. Die Folgen sind über die gängigen Portale wie Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts oder Deezer abrufbar. Folge eins erscheint am Donnerstag, den 20. April.