"Alle Mann an Deck" zur Hanse Sail 2023: Attraktionen im Rostocker IGA Park

Reeder Ruder Seemansgarn

Ob an Land oder im Wasser: Die Hanse Sail 2023 bietet ein vielfältiges Programm, das in der ganzen Hansestadt erlebt werden kann. Ein beliebter Ankerpunkt ist dabei der IGA Park im Rostocker Stadtteil Schmarl. Hier dürfen sich große und kleine Besucher auf bunte Angebote und Mitmachaktionen freuen.



Das Schifffahrtsmuseum im Rostocker IGA Park ist seit vielen Jahren ein beliebter Ankerpunkt zur Hanse Sail. Auch diesmal wieder lockt die MS Dresden – Deutschlands größtes schwimmendes Museum – mit einem bunten Programm für die ganze Familie. Unter dem Motto „Balkon zur Warnow – alle Mann an Deck!” öffnet das Traditionsschiff vom 10. bis zum 13. August seine Schotten für Groß und Klein. Los geht es am Donnerstag von 9:30 bis 18:30 Uhr.



Aber auch am Freitag und Samstag von 9:30 bis 20:00 Uhr sowie Sonntag von 9:30 bis 18:00 Uhr haben Besucher*innen die Gelegenheit das maritime Spektakel auf der Warnow von einem außergewöhnlichen Aussichtspunkt zu erleben: dem Oberdeck des 10.000 Tonnen Frachters. Von hier aus lassen sich die vorbeiziehenden Schiffe der Hanse Sail in ihrer vollen Pracht bestaunen. Am Samstag wird das bunte Treiben auf dem Wasser außerdem von Kapitän a.D. Rolf-Jürgen Petzold moderiert, und kommentiert. Spannenden Anekdoten? Garantiert.



Die Warnemünder Jolle



Am Freitag und Samstag können Interessierte bei einem Rundgang auf dem Traditionsschiff den Maschinisten bei der Arbeit über die Schulter schauen. Die neue Dauerausstellung „REEDER, RUDER, SEEMANNSGARN” bietet zudem faszinierende Einblicke in die maritime Geschichte der Hanse- und Universitätsstadt Rostock. Ebenso lockt die Sonderausstellung „Geheimnis Tiefsee”. Für junge Entdecker bieten die Museumspädagogen kindgerechte Führungen sowie unterhaltsame Bastelaktionen an.



Ein besonderes Highlight erwartet die Besucher*innen in der Historischen Bootswerft direkt neben dem Schifffahrtsmuseum. Hier finden an den Tagen Freitag bis Sonntag um 11:00 und 14:00 Uhr Ausfahrten mit der Warnemünder Jolle – auch Tweismaker genannt – statt. Das Fischerboot wurde von Ehrenamtlern nach historischem Vorbild nachgebaut und demonstriert, wie robust ein Boot im 19. Jahrhundert sein musste, um den Gegebenheiten der stürmischen Ostsee zu trotzen.



Einmal Kapitän sein



Für Landratten gibt es in der Historischen Bootswerft täglich von 10:00 bis 18:00 Uhr Kinder-Mitmachaktionen, bei denen kleine Hände aktiv werden können. Freitag bis Sonntag um 11:00, 13:00 und 15:00 Uhr wird auf der Reeperbahn das Schlagen von Tauen und Seilen für den Bootsbau vorgeführt.



Einmal selbst Kapitän sein? Das ist auf der Mini Sail zwischen dem Traditionsschiff und der Historischen Bootswerft möglich. Am Freitag und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr sowie am Sonntag von 10:00 bis 15:00 Uhr haben Besucher die Möglichkeit, Schiffsmodelle zu bauen und sie von Land aus zu steuern. Die Vielfalt von Modellen zu Wasser, zu Lande und in der Luft verspricht faszinierende Eindrücke.



Mitsegeln zur Hanse Sail



Der Höhepunkt, wie in jedem Jahr, ist das traditionelle Kutterrennen, welches am Samstag, den 12. August, rund um das Traditionsschiff stattfindet. Organisiert von den Rostocker Oldies, verspricht dieser maritime Wettkampf von 10:30 bis 17:00 Uhr Spannung und Unterhaltung. Besonderes Angebot: Während der gesamten Hanse Sail (10. bis 13. August) gewährt das Traditionsschiff einen 50-prozentigen Eintrittsrabatt.