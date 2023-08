Ahoi aus den Rostocker Kitas: Ausstellung im Rathaus zur Hanse Sail

Ein eigenes Traumschiff? Dazu haben Kindergartenkinder aus Rostock ihre ganz eigenen Vorstellungen: Darauf gibt es zum Beispiel ein Süßigkeiten-Zimmer, eine Autorennbahn und eine Rutsche bis ins Meer. Auf Papier und Pappe, mit Muscheln und Steinen haben die Drei- bis Sechsjährigen ihre Ideen verwirklicht.Die Bilder werden nun im Rathaus unter dem Motto „AHOI – mit Rostocker Kitas auf Kurs“ ausgestellt. Die Idee geht auf einen Wettbewerb zurück, den das VW-Autohaus Rostock und die Galeria Kaufhof gemeinsam veranstalten: die Schulranzenmesse.Dabei ging es in diesem Jahr um maritime Exponate, komplette Schiffe aus Pappmaché sind dabei entstanden. Da das Autohaus und das Sail-Büro seit vielen Jahren in engem Kontakt stehen, bot es sich an, die Werke der kleinen Künstler anlässlich der Hanse Sail zu zeigen.„Zusätzlich haben wir die Rostocker Kitas aufgerufen, Bilder zu malen und eigene Traumschiffe zu gestalten“, sagt Olaf Nückel, Veranstaltungsmanager Kultur im Hanse-Sail-Büro. „Wir möchten damit unter anderem erreichen, dass die Sail von den Rostocker Kindern wahrgenommen wird – als eine Veranstaltung, die nicht nur mit Zuckerwatte und Karussell zu tun hat, sondern auch mit Schiffen.“Die Ausstellung wird am 3. August im Rathaus-Foyer eröffnet und ist zu den Öffnungszeiten für jedermann zu sehen. Im vergangenen Jahr waren an gleicher Stelle Bilder der „Gorch Fock“ zu sehen. Die Hamburger Fotografin Kathrin Wahrendorff hatte dafür mehrere Fahrten an Bord des Segelschulschiffes der Deutschen Marine begleitet.