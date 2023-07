100 Prozent Küstenrock mit "Nordward Ho" im Kurhausgarten Warnemünde

Meersebrise-Konzert am 23. Juli

„Nordward Ho“ steht für die ungebrochene Leidenschaft, das Publikum live zu begeistern und mit auf die „Rock 'n' Roll-Fangfahrt“ zu nehmen. Davon können sich alle Musikfreunde am Sonntag, dem 23. Juli, ab 15.30 Uhr im Warnemünder Kurhausgarten überzeugen und anstecken lassen. Der Eintritt ist frei.



Die vier gestandenen Küstenrocker aus Süd-Holstein erzählen mit Charme, Wortwitz und einer kräftigen Prise Ironie in ihren Songs vom Leben im Norden und anderen Küstenregionen der Welt.



Gegründet 2011, spielt „Nordward Ho“ schnörkellosen, hauptsächlich deutschsprachigen Shanty-Rock mit druckvollen Beats, gemixt mit Pop, Reggae, Funk und Blues. Nach der ersten CD „Rock 'n' Roll Fangfahrt“, die 2014 erschien, folgte 2021 das zweite Album „Tanz & Meuterei“.



Musikalischer Hochgenuss



Mit ihren facettenreichen Eigenkompositionen und mitreißenden Traditionals wie „Wir lieben die Stürme“, „Drunken Sailor“, „Aloha heja he“ und „Wellerman“ erlebt das Publikum einen unterhaltsamen Auftritt und wird aktiv in das Konzerterlebnis eingebunden.



Wo auch immer nach einer frischen Prise Küstenrock verlangt wird, sticht „Nordwand Ho“ in See und nimmt das Publikum mit an Bord. Ganz nach dem Motto: Vertäut die Boote, schließt die Fluttore und haltet die Rettungswesten parat!



Noch bis zum 1. Oktober 2023 präsentiert die Tourismuszentrale Rostock & Warnemünde jeden Sonntag oder an Feiertagen Open-Air-Konzerte mit Künstler*innen der Region im Warnemünder Kurhausgarten, immer von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Der Eintritt ist kostenfrei.



Meeresbrisekonzerte 2023



Warnemünder Kurhausgarten, Seestraße 18, Sonntags, 15.30 bis 17.30 Uhr



23. Juli 2023 Nordward Ho Küstenrock

30. Juli 2023 Pete Gelée Disco, Pop

06. August 2023 Vanessa Marx Schlager

13. August 2023 Albers Ahoi! Maritime Live-Musik zur Hanse Sail

20. August 2023 Christine Schütze Musikalisches Kabarett

27. August 2023 Jules Atlas Singer Songwriter

03. September 2023 Rock & Pop Schule Pop-Chor und Saxophon Orchester

10. September 2023 Voelker & Sieg Singer & Songwriter

17. September 2023 Roland Berens Poetischer Rhythm & Blues

24. September 2023 Tomken Singer & Songwriter

01. Oktober 2023 Partyband Impression Coverband