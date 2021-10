Am südlichen Stettiner Haff befindet sich das idyllisch gelegene Seebad Ueckermünde, das noch als echter Geheimtipp unter Urlaubern gilt. Inmitten der vielen Seen, Flüsse, Wälder und Wiesen der Ueckermünde Heide lässt es sich wunderbar entspannen. Die historische Altstadt lädt mit ihren vielen restaurierten Gebäuden zu einem Ausflug in die Geschichte ein. Geführte Stadtrundgänge, zum Beispiel entlang der Bronzefiguren, die einen historischen Bezug zur Stadtgeschichte haben, vermitteln viel Wissenswertes zur „Stadt an der Uecker“. Für die Stärkung zwischendurch sorgen die kleinen, gemütlichen Cafés, in denen neben verschiedenen Kaffeespezialitäten vor allem hausgemachte Kuchen serviert werden. Im ehemaligen Jagdschloss der pommerschen Herzöge befinden sich heute das Rathaus sowie das Museum. Historische Funde zeugen noch heute von dem Leben unserer Vorfahren. Wechselnde Ausstellungen sorgen zudem für die eine oder andere Überraschung. Im Hafen von Ueckermünde wird das maritime Flair der Kleinstadt erlebbar. Eine Ausfahrt mit dem Traditionsschiff Pommernkogge „UCRA“ wird zu einem unvergesslichen Erlebnis für die ganze Familie. Die Oderhaff-Redderei bietet Haffrundfahrten, Tagesfahrten nach Swinemünde und setzt zur Insel Usedom über. In der Saison gehen die kleinen Piraten an Bord auf Schatzsuche. Wer lieber an Land bleibt, findet am knapp 1000 m langen Sandstrand mit seiner flachen Uferzone den idealen Badespaß für Jung und Alt. Noch idyllischer wird es am kleinen Waldstrand in Ueckermünde-Bellin. Wer es aktiv möchte, erkundet ein touristisches Ausflugsziel. Tierpark, Haffmuseum, Botanischer Garten Christiansberg, Ukranenland Torgelow, Altwarper Binnendünen – die Vielzahl der touristischen Angebote reicht manchmal für einen Urlaub nicht aus. Ruhe und aktive Erholung sind am Stettiner Haff garantiert. Urlaub genießen am Stettiner Haff – fast zu schön zum Weitersagen.

