Mit dem Fahrrad die Region Stettiner Haff erkunden

Immer mehr Radler kommen auf diesen Wegen bei uns an. Aber auch die Region selbst verfügt über ein gut ausgebautes Rad- und Wanderwegenetz. Für entspannte Touren führen Radwege auch abseits der Straßen zum Beispiel ins „Reich des Seeadlers“ im Anklamer Stadtbruch. Straßenbegleitend führt ein Radweg von Ueckermünde an die östliche deutsche Grenze nach Altwarp. Hier ist ein Übersetzen mit dem Kutter „Lütt Matten“ nach Neuwarp (Polen) möglich. Sehenswert sind auch Norddeutschlands beliebtester botanischer Garten in Christiansberg, der charmante Fischerort Mönkebude mit Boots- und Yachthafen und natürlich das Seebad Ueckermünde mit maritimen Flair und einer schönen Altstadt. Es gibt Vieles ist zu entdecken: eine Region der 1000 Möglichkeiten. Stettiner Haff fast zu schön zum weitersagen.

(lifePR) (