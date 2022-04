NEU: Auf den Spuren von Seele und Körper in der Natur unterwegs

Eine Auszeit in und um Angermünde – das bedeutet viel Raum, viel Stille, das sind viele Möglichkeiten für Jeden, seinen persönlichen Weg für einen achtsamen Umgang mit der Natur und sich selbst zu finden und die heilende Wirkung von Natur in schnellen und lauten Zeiten zu erleben. Der Tourismusverein Angermünde hat dem Selbstverständnis des Reisegebietes als Ort der Gesundheit und des naturverträglichen Erlebens entsprechend ab April eine neue Tour im Angebot.Unter dem Titel „Wilde Natur – Stille Kraft“ sind Menschen eingeladen, sich auf eine „meditative Qigong-Natur-Wanderung“ entlang des Wolletzsees zu begeben. Sie verbindet die wasser- und waldreiche Landschaft im Biosphärengebiet Schorfheide-Chorin vor den Toren Angermündes mit einem intensiven Erleben der Natur und des eigenen Körpers und Befindens.Die Tour führt über 4,5 bis 5 Kilometer auf einem Abschnitt des „Wolletzsee-Rundwegs“ vom Strandbad Wolletzsee bis nach Wolletz. Begleitet und angeleitet werden die maximal zehn Teilnehmer von Isolde Schwarz, Sozialpädagogin und zertifizierte Lehrerin für Taiji, Qigong und Achtsames Selbstmitgefühl (MSC). Diese Techniken fließen in die besondere Natur-Wanderung ein, ruhiges Gehen und zwei bis drei jeweils 20- bis 30-minütige Qigong- und Meditationsübungen wechseln einander ab. Es sind keinerlei Vorkenntnisse erforderlich.Teilnehmer an einer „Test-Wanderung“ im Herbst hatten im Anschluss das besondere Erlebnis hervorgehoben, in einer Gruppe unterwegs und trotzdem „ganz bei sich selbst“ sein zu können. So habe sich die Tour auch für Kenner der Region als neues, besonderes Erlebnis dargestellt.Das Angebot richtet sich gleichermaßen an stressgeplagte Großstädter wie auch an Menschen aus der Region, die eine kurze Auszeit vom schnelllebigen Alltag und einen entspannenden Mix aus Bewegung und Innehalten suchen. Übrigens richtet es sich an Frauen genauso wie an Männer. Die Wanderung findet in kleinen Gruppen von maximal zehn Personen statt und ist mit Bus und Bahn gut zu erreichen.freut sich Johanna Henschel, Geschäftsführerin des Tourismusvereins Angermünde, über den Start des neuen Angebots im Frühjahr.Auftakt dieser besonderen Natur-Wanderung ist am 1. April 2022. Weitere Termine sind am 6. Mai, 3. Juni, 1. Juli, 26. August, 2. September und 7. Oktober.Es geht jeweils um 13 Uhr am Bahnhof Angermünde los, die Gruppe fährt mit dem Sammeltaxi zum Strandbad Wolletzsee. Dort startet die knapp 5 Kilometer lange „Meditative Qigong-Natur-Wanderung“, gegen 17 Uhr ist der KaffeeKonsum in Wolletz erreicht. Die Rückfahrt erfolgt mit dem Bus 496 nach Angermünde.Weitere Informationen, Preise, Hinweise zur Anmeldung:UNESCO Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin, UNESCO Weltnaturerbe Buchenwald Grumsin, Nationalpark Unteres Odertal … Der staatlich anerkannte Erholungsort Angermünde ist umgeben von 3 unterschiedlichen, nationalen Schutzlandschaften. „Natur heute erleben und für morgen bewahren“ ist hier touristisches Programm. Berlin und Stettin sind schnell mit dem Zug zu erreichen. Ein gut vernetztes öffentliches Nahverkehrssystem sorgt für komfortable Mobilität ohne Auto. Durch seine günstige geographische Lage ist Angermünde der ideale Ausgangspunkt, um die eiszeitlich geprägte, weite, dünn besiedelte und artenreiche Uckermark zu Fuß oder mit dem Rad zu entdecken. Unterwegs sorgen zahlreiche große und kleine Seen für Abkühlung und immer mehr Cafés, Restaurants und Hofläden bedienen die wachsende Nachfrage nach regional-biologischem Genuss.Die offene Kleinstadt selbst, besticht mit ihrem detailgetreu restaurierten Historischen Stadtkern sowie ihrer lebendigen Kultur- und Kunstszene. Letztes Jahr wurde das Haus Uckermark, eines der ältesten Fachwerkhäuser Angermündes, aufwendig saniert. Heute ist es mit dem Museum Angermünde und der Touristinformation eine moderne Kultur- und Informationsstätte.Nah genug dran und weit genug weg – die gastfreundliche, bodenständige Region Angermünde bietet einen erfüllenden, naturbeseelten Ausflugs- und Lebensstandort mit viel Raum für freie Entfaltung.