Gesund durch den Sommer – mit der Kraft der Algunder Natur

Im Meraner Gartendorf Algund hat Gesundheit Tradition – und Zukunft. Zwischen Reben, Wald und Waalweg erleben Gäste wie Einheimische einen Sommer voller Leichtigkeit, Achtsamkeit und wohltuender Bewegung. Der lokale Tourismusverein lädt mit neuen Angeboten und wissenschaftlich bestätigten Naturerlebnissen dazu ein, Körper, Geist und Seele wieder in Einklang zu bringen.Mit frischem Waalwasser gefüllt, bietet das neue fünf Meter lange Tretbecken am Beginn des beliebten Algunder Waalweges eine wohltuende Abkühlung für Körper und Sinne. Der anschließende Barfußpfad mit wechselnden Naturmaterialien regt die Durchblutung an und schärft die Wahrnehmung. Ein großes Holzfass – angelehnt an das Algunder Wappen – spendet frisches Trinkwasser für Arm- oder Gesichtsbäder, während vier gemütliche Holzliegen zum Innehalten einladen. Die Station ist Teil des Projekts „Gesund in Algund“, das bereits 50 Kneippstationen in den sieben Ortsteilen umfasst.Nicht nur am Waalweg, sondern auch im Ortsteil Aschbach erwartet Gäste ein besonderes Kneipp-Erlebnis: 20 Minuten östlich der Bergstation der Seilbahn Aschbach wurde eine neue Kneippstation mit kleinem Wasserrinnsal errichtet. Ruhig gelegen im Bergwald, eignet sich dieser Ort ideal für eine bewusste Auszeit. Die Natur rundherum wirkt entschleunigend – ein Geheimtipp für alle, die auf der Suche nach Stille und innerer Balance sind.Bereits im Frühjahr fand unter dem Titel „Algund Balance“ eine Veranstaltungsreihe statt, die Bewegung, Natur und Gesundheitswissen miteinander verband. Die täglichen kostenlosen Angebote wurden von Einheimischen wie Gästen begeistert angenommen und zeigen, wie sehr ganzheitliche Gesundheitsangebote geschätzt werden. Kräuterwanderungen, Ernährungstipps und Achtsamkeits-Workshops zeigen: Viele Teilnehmende integrieren das Gelernte auch nach dem Urlaub in ihren Alltag und kehren im nächsten Jahr bewusst zurück.In Algund kommt auch der kulinarische Genuss nicht zu kurz: Zahlreiche Restaurants und Hofläden setzen auf frische, regionale Produkte. Viele Direktvermarkter bieten Gemüse, Kräuter, Säfte oder Aufstriche aus eigener Herstellung an. Die Verbindung von Genuss und Gesundheit wird hier im Gartendorf mit viel Liebe zum Detail und einem Gespür für Nachhaltigkeit täglich gelebt.Das Thema Wasser spielt in Algund eine zentrale Rolle: Es gibt zahlreiche Trinkbrunnen im gesamten Dorf, und mit der Refill-Aktion lässt sich Plastikmüll vermeiden. Dazu können Gäste beim Tourismusverein eine elegante Inox Trinkfalsche erwerben und sie an den Trinkbrunnen auffüllen.Wem der Sinn nach Ruhe und innerer Einkehr steht, dem sei die geführte Wanderung zu den „Magischen Plätzen im Wald“ empfohlen. Angeleitet vom Waldexperten Martin Geier entdecken Teilnehmerinnen und Teilnehmer besondere Kraftorte rund um Vellau und tauchen tief in die Stille der Natur ein. Auch Yoga mit Panoramablick ist ein Angebot, das sich schwer toppen lässt.Wie heilsam die Kombination aus Natur, Bewegung und Klima in Algund ist, beweist die ANKER-Studie (Algunder Natur- und Klimatherapie), die von Univ.Doz. Dr. Arnulf Josef Hartl (Paracelsus Medizinische Privatuniversität Salzburg) in Kooperation mit dem Krankenhaus Meran durchgeführt wurde.In einem achttägigen Gesundheitsurlaub wurden 120 Teilnehmende mit erhöhtem BMI und bewegungsarmem Lebensstil in zwei Gruppen aufgeteilt. Die eine nahm täglich an geführten Wanderungen teil, die andere absolvierte Natur-Coachings im Wald. Das Ergebnis: Beide Gruppen verzeichneten deutliche gesundheitliche Verbesserungen – physisch, psychisch und emotional. Insbesondere das Wandern zeigte signifikante Effekte auf Stressreduktion, Fitness, Gleichgewicht, Selbstwertgefühl und Lebenszufriedenheit. Aber auch das Waldbaden wirkte nachweislich entspannend, stimmungsaufhellend und förderte die innere Ruhe.„Die Studie zeigt eindrucksvoll, dass Algund weit mehr ist als ein Urlaubsort “, sagt Michael Schwellensattl, Präsident des Tourismusvereins Algund. „Unser einzigartiges Mikroklima, die Nähe zu Wald und Bergen und die vielen naturnahen Angebote machen Algund zu einem Kraftplatz für die Gesundheit.“ Am Ende seht ein ganzheitliches Erholungserlebnis.Weitere Informationen unter www.algund.info