Wilde Abfahrten, schöne Aussichten

„Auf welcher genauen Route sich die Biker beim Hauptrennen am 9. Juli beweisen müssen, wird erst am Renntag verraten“, erklärt Projektleiter und Organisator Christian Hens von der BABOONS GmbH. Einen kurzen Einblick bekommen die Teilnehmer beim Training am Samstag sowie beim Prolog, einem ersten Zeitrennen. „Uns ist dabei ganz wichtig, dass wirklich auch Hobbyfahrer an den Start gehen“, so Christian Hens weiter. „Schließlich gibt es unterschiedliche Wertungsklassen – und natürlich unsere ‚chickenline‘.“ Das ist eine Notausfahrt, mit der knifflige Stellen umfahren werden können, wenn einen doch mal der Mut verlässt. Neu ist die Klasse der „Wild Childs“, eine leichtere Stage bergab am Samstag.„Wer vorher an seiner Technik arbeiten möchte, kann sich bestens in der Gegend rund um das Markbachjoch (1500 m) vorbereiten“, sagt Wildschönaus Tourismusdirektor Thomas Lerch. Der Hausberg des Kirchdorfs Niederau ist ein beliebtes Ziel für Berg-Biker. Ganz easy geht’s mit der Gondelbahn nach oben und dann über 6,7 Kilometer und in engen Kurven zurück ins Tal. Zwischendurch lohnt ein Abstecher auf die Norderbergalm, die für ihre Tiroler Hausmannskost und Wildschönauer Schmankerl bekannt ist. „Auch die Touren von unten nach oben sollten sich Wadelfeste und Konditionsstarke nicht entgehen lassen.“ Unbestrittenes Highlight ist die Route von Oberau über Thierbach rauf auf den Schatzberg (1773 m). 1100 Höhenmeter stehen ebenso auf der To-Do-Liste wie der Genuss des grandiosen Panoramas über die Wildschönauer Bergwelt und eine Einkehr auf der Gipföhit. Danach geht’s nur noch bergab: über Trails und felsiges Terrain, vorbei an grasenden Kühen und urigen Almen – glühende Bremsen und Adrenalin-Schübe garantiert.Besonderer Über den ganzen Sommer bietet der Wildschönauer und Rennleiter von Enduro one Rainer Schoner „Singletrail Bike Training“ und „E-Bike Training“ an. Er ist nicht nur absoluter Bikefanatiker und Techniktrainer, sondern auch leidenschaftlicher Ski Guide, Race Coach und Skibotschafter Österreichs. Das Bikewochenende kostet inklusive zwei Übernachtungen in einem Vier-Sterne-Hotel 350 Euro pro Person im DoppelzimmerWeitere Informationen: Wildschönau Tourismus, Hauserweg, Oberau 337,A-6311 Wildschönau, Tel. 0043/(0)5339 8255-0, Fax 0043/(0)5339 8255 50,info@wildschoenau.com, www.wildschoenau.com