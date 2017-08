Tiroler Tanzlmusikfest Wildschönau mit dem „Ebbser Kaiserklang“, der „Boarischen Bris“ und dem „owaraua untagrund“ auf der Norderbergalm

AUF ZUM TANZLMUSIGFEST!Heißt es seit mehr als zehn Jahren am letzten Sonntag im August in der Wildschönau.Weil im heurigen Sommer die Gondelbahn auf den Schatzberg neu gebaut wird, übersiedelt das Tanzlmusikfest auf die Norderbergalm in Niederau. Auch sie ist gut zu erreichen: Man fährt mit der Markbachjochbahn auf das Markbachjoch und geht von dort ca. eine halbe Stunde bis zur neu errichteten Almwirtschaft, wo sich die Wirtsleute Dani und Stefan – unterstützt durch die Niederauer Bäuerinnen schon auf zahlreichen Besuch freuen. Zu Fuß erreichbar ist der Veranstaltungsort aber auch vom Roanerbauern in Niederau, außerdem vom Ortseingang Oberau aus über Baumgarthof und -alm oder von der Horlerstiegl am Oberauer Sonnberg. Auch für Radler ist die Norderbergalm ein beliebtes Ziel!Anlässlich des 70-jährigen Jubiläums spielt dieses Jahr der „Ebbser Kaiserklang“ groß auf. Auch mit dabei sind die „Boarische Bris“ und der „owaraua untagrund“Wie gewohnt präsentieren sich die Musikanten sehr publikumsnahUm 11.00 Uhr startet das Tanzlmusigfest mit feinen Volksmusikklängen. Dabei darf natürlich auch getanzt werden.Volksmusikexperte Joch Weißbacher führt durch das Programm.Für einen guten kulinarischen Rahmen sorgt die Familie Klingler mit ihrem Team auf der neuen Norderbergalm. Auf dem Speiseplan stehen Gegrilltes, Tiroler Spezialitäten und Brodakrapfen.Für die bequeme Auffahrt mit der Markbachjochbahn + Talfahrt erhalten Besucher einen Sondertarif.Auch für Kinder ist die Norderbergalm mit dem schönen Spielplatz ein ideales Ziel.Bleibt zu hoffen, dass auch heuer das Wetter so gut mitspielt wie in den vergangenen Jahren und viele den Weg zur Norderbergalm finden – am 27. August 2017 ab 11.00 UhrTrachtig war grecht!Bei Schlechtwetter wird die Veranstaltung leider abgesagt.Infotelefon: 0043/5339/8255-0 bis 12.00 Uhr.