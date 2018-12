“Ski Juwel Ski-Opening Wildschönau“ – die gemütliche Variante vom 14. bis 16. Dezember

05.12.18

Von Freitag bis Sonntag feiern Einheimische, und Gäste rund um den Wildschönauer Schatzberg (1903 m) und begrüßen bei stimmungsvoller Musik die Saison.Vor über 50 Jahren ist der Schatzberg durch Lifte erschlossen. Die Begrüßung erfolgt Freitagabend beim Musikantenradl. Sechs Musikgruppen wechseln sich in den Lokalen im Zentrum von Auffach ab und sorgen für beste Stimmung. Bei allen Hütten am Berg ist Samstag und Sonntag Stimmungsmusik angesagt. Dazu kommen eine Weinverkostung auf 1800 Meter und ein Gewinnspiel mit sehr schönen Preisen. Wer noch mehr braucht, kann den Abend in einem der Lokale im Tal bei Livemusik ausklingen lassenDie ohnehin bekannte Fairpreisregion in den Kitzbüheler Alpen wartet zum Skiopening mit einem besonderen Schnäppchen auf. 2 Übernachtungen gibt es bereits ab 118 Euro in eine Privatpension und ab 178 Euro in einem 3-Stern Hotel/Gasthof mit Halbpension mit 2-Tages-Skipass.Beim Skiopening Gewinnspiel gibt es schöne Preise wie eine Ski Juwel Saisonkarte, 1 Paar Ski, Jahresvignetten und Essen für 2 zu gewinnen. Lose erhält man in allen teilnehmenden Lokalen am Berg und im Tal bei entsprechender Konsumation. Dazu kommen viele Sofortpreise. Dabei sein lohnt sich!!!Infos und Buchung unter: www.wildschoenau.com/skiopening