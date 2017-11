“Ski Juwel Ski-Opening Wildschönau“ – die gemütlich Variante vom 15. - 17. Dezember

Das beliebte Tiroler Skigebiet feiert die neue Saison mit neuer Bergbahn, Partystimmung und Hüttengaudi sowie mit einer attraktiven Pauschale. Man setzt auf Gemütlichkeit anstatt Dauerbeschallung!Alles ist vorbereitet. Die Schneekristalle funkeln in der ersten Wintersonne und die Pisten vereinen sich zu einem riesigen Glitzer-Teppich. Der perfekte Empfang für alle Wintersportler, die schon sehnsüchtig auf die ersten Schwünge im „Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau“ gewartet haben. Das beliebte Tiroler Skigebiet feiert von 15. bis 17. Dezember den Start in die neue Saison und lockt mit einer neuen Gondelbahn, bestens präparierten, variantenreichen Abfahrten und gemütlichen Partys am Berg und im Tal. Zwei Übernachtungen in einer Frühstückspension, Zwei-Tages-Skipass gibt es ab 112 Euro pro Person. Weitere Infos unter: www.wildschoenau.com Von Freitag bis Sonntag feiern Einheimische, Gäste rund um den Wildschönauer Schatzberg (1903 m) und begrüßen bei stimmungsvoller Musik die Saison.Seit genau 50 Jahren ist der Schatzberg durch Lifte erschlossen, ein Jubiläum das man auch gebührend feiern sollte. 17 Millionen Euro investierte die Bergbahn in eine neue Gondelbahn auf den Schatzberg – die neuen Gondeln tragen rot! Auch die Schatzbergalm am Berg hat kräftig investiert und wartet mit einem völlig neuen Restaurant auf. Das sind Gründe genug beim Skiopening dabei zu sein. Bei allen Hütten am Berg ist Stimmungsmusik angesagt. Dazu kommt jede Menge Gaudi mit verschiedenen Spielen. Wer noch mehr braucht kann den Abend in einem der Lokale im Tal bei Livemusik ausklingen lassenUnschlagbares Angebot zum Skiopening vom 15. Bis 17. DezemberDie ohnehin bekannte Fairpreisregion in den Kitzbüheler Alpen wartet zum Skiopening mit einem besonderen Schnäppchen auf. 2 Übernachtungen gibt es bereits ab 112 Euro in eine Privatpension und ab 154 Euro in einem 3-Stern Hotel/Gasthof mit Halbpension. Dazu kommen Live-Musik und Spiele im Skigebiet am Samstag und Sonntag und beste Stimmung an den Abenden beim Musikkantenradl und bei Livemusik. Insgesamt sind 10 Bands bzw. Musikgruppen im Einsatz.Damit alles sicher nach Hause kommen fährt der Nightliner bis um 4.00 Uhr morgens durch das ganze Tal.Die Saison startet übrigens bereits am 8. Dezember!Infos und Buchung:Wildschönau Tourismus. A-6311 Wildschönau/Tirol, Telefon +43-5339-8255-0, Fax +43-5339-8255-50 email: info@wildschoenau.com , Internet: www.wildschoenau.com