Mehr Komfort und Qualität im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Die Wildschönau im Herzen Tirols bekommt zum Winterstart eine neue, hochmoderne Seilbahn. Mit der neuen 8er-Kabinenbahn von Auffach auf den Schatzberg gewinnt das gesamte Gebiet Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau erneut an Qualität. Die Fahrt wird noch komfortabler und die Wartezeiten werden deutlich reduziert.



Ein sehr gutes Skigebiet wird noch besser: Zum Start der Wintersaison 2017/18 nimmt die neue Schatzbergbahn in Auffach in der Wildschönau ihren Betrieb auf. Anstelle der 4er-Gondelbahn kommt nun eine hochmoderne Einseilumlaufbahn mit 8er-Gondeln, die auf derselben Trasse verkehrt, und mehr Komfort, mehr Kapazität und erheblich kürzere Fahrzeiten garantiert. Die Förderkapazität steigt von 1.600 auf 2.650 Personen pro Stunde. Für die knapp über vier Kilometer lange Strecke mit 912 Höhenmetern von Auffach auf den Schatzberg braucht die neue Bahn nur 13 Minuten. Insgesamt werden 142 Kabinen mit acht Sitzplätzen eingesetzt. Wintersportler und Bergliebhaber können sich darauf freuen, dass nun nicht nur die Wartezeiten erheblich kürzer werden, sondern auch der Zustieg erheblich bequemer und für Rollstuhlfahrer wesentlich besser zugänglich wird.



18 Millionen Euro Investitionssumme für mehr Komfort und deutlich kürzere Wartezeiten



Insgesamt werden 18 Millionen Euro in die neue Schatzbergbahn investiert. Dazu gehören der Neubau bzw. Umbau der drei Stationen. Die Bahn bedeutet für das gesamte Skigebiet eine enorme Qualitätsverbesserung. Wer das ganze Skigebiet nutzen und zwischen Alpbachtal und Wildschönau wechseln will, kann das nun in erheblich kürzerer Zeit und mit deutlich mehr Komfort tun.



4 Berge, 2 Täler, 1 Skierlebnis



Das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau verteilt sich über vier Berge und zwei Täler und bietet mit 109 bestens präparierten Pistenkilometern, 45 Liftanlagen, 25 gemütlichen Skihütten, zwei coolen Snow Parks und dem neuen Alpine Coaster Lauser Sauser ein vielseitiges Angebot. Zahlreiche Experten sind von den besonderen Qualitäten des Gebiets überzeugt.



Das Testportal Skiresort.de zeichnete das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau als TOP Skigebiet aus und kürte es in den Kategorien Familie/Kinder sowie Pistenpräparierung mit fünf Sternen. Der Skiareatest verlieh dem Gebiet 2017 das internationale Pistengütesiegel in Gold sowie die Auszeichnung als Sieger in der Kategorie Erlebnis- und Familienberg.



Von Schneehoehen.de wurde es zum dritten Mal in Folge auf Platz 1 aller Skigebiete gewählt und erzielte auch den Sieg in der Kategorie Familie/Kinder sowie Preis-Leistung. Letzteres bestätigt auch die Untersuchung des Ski-Portals Snowplaza, aus der das Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau als das günstigste österreichische Top-Skigebiet mit über 100 km Pisten hervor geht.

