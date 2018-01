Lions Club Wörgl lädt zum Schneefest ins Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau

Das Schneefest des Lions Club Wörgl mit Rat Bat Blue ist bereits legendär. Auch hier heißt das Motto "Feiern für einen guten Zweck" mit der Partyband "Rat Bat Blue"!Treffpunkt am 10. März (Ersatztermin 17. März) ist der Schatzberg an der Bergstation bei der Schatzbergalm.Mit dieser tollen Party wird im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau auch der Start des Sonnenskilaufs gefeiert.Die legendäre Band Rat Bat Blue, wird ab 12:00 Uhr mit Hits und Chartbreakers das Ski Juwel rocken - bis zur letzten Talfahrt.Alle Wintersportfreunde können sich schon auf einen genialen Tag im Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau freuen. Der Bergstation ist auch für Fußgänger gut zu erreichen.Die Freiwilligen des Lions Club Wörgl sorgen mit coolen Drinks und leckeren Schmankerl für das Wohl der Besucher.Der gesamte Gewinn wird für soziale Zwecke in der Region verwendet. Der Veranstalter, der Lions Club Wörgl, freut sich auf viele Besucher.Unterstützt wird der Club vom Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau, dem Tourismusverband Wildschönau und der Schatzbergalm.Nur bei guter Witterung Ersatztermin ist der 17.03.2018!!!Infotelefon: 05339 82550