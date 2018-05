Kulinarik auf 1364 Metern: Jausenstation Norderbergalm als GenussHütte ausgezeichnet

GENUSS REGION ÖSTERREICH durfte einen weiteren Gastro-Lizenzpartner prämieren: Die Norderbergalm in Wildschönau, welche sich durch herzhafte Kulinarik in luftiger Höhe besticht, darf sich nun offiziell als GenussHütte bezeichnen. Ausgezeichnet wurde die Norderbergalm von Bgm Hannes Eder, in Vertretung für die GenussRegion Wildschönauer Krautingerrübe und GenussRegions-Koordinator Thomas Lerch



Als GenussHütte dürfen sich nur jene Betriebe bezeichnen, die als Alm-, Ski- oder Wanderhütte in den schönsten Berglandschaften durch ihr kulinarisches Angebot bestechen und die Gäste begeistern. Im Mittelpunkt des Angebots müssen selbstverständlich Regionalität, Saisonalität, höchste Qualität der angebotenen Produkte sowie die österreichische Gastfreundschaft im Zeichen der GENUSS REGION ÖSTERREICH stehen sowie mindestens zwei Leitprodukte aus den heimischen GenussRegionen verarbeitet werden.



Kulinarik in luftiger Höhe



Der Betrieb auf 1364 Höhenmetern, welcher von Daniela Klingler geleitet wird, verführt mit regionalen und saisonalen Schmankerln sowie einer herrlichen Aussicht – und das zu jeder Jahreszeit. Die Almhütte in der Wildschönau, welche am Fuße des Roßkopfs liegt, kann mit der Markjochbahn, zu Fuß oder auch mit dem Auto erreicht werden und bietet sich zudem besonders für Firmen- oder Privatfeiern an.



Frau Klingler und ihr Team verwöhnen ihre Gäste mit regionalen Köstlichkeiten, unter anderem aus den GenussRegionen Wildschönauer Krautingerrübe, steirisches Kürbiskernöl g.g.A., Steirische Käferbohne g.U. und GenussRegion Nordtiroler Gemüse. Die BesucherInnen der GenussHütte erfreuen sich außerdem der mit Liebe gebackenen und verfeinerten Torten und Kuchen.



„Wir freuen uns sehr, die Norderbergalm als bereits 12. Tiroler GenussHütte vorstellen zu dürfen. Der Betrieb legt, wie wir bei GENUSS REGION ÖSTERREICH, einen besonderen Wert auf Regionalität und Saisonalität. Auf ihrer Speisekarte finden sich nur ausgewählte und qualitativ hochwertige Produkte, welche durch die Philosophie ihres Unternehmens, die den Wertschöpfungsgedanken in den Mittelpunkt rückt, perfekt ergänzt wird. Hier findet man ein kulinarisches Angebot auf höchstem Niveau – und das schmecken die Gäste heraus!“, zeigt sich Margareta Reichsthaler, Obfrau der GENUSS REGION ÖSTERREICH, erfreut.

