„Krippenschaug`n“ in der Wildschönau

Es sind wahre Künstler, die Krippenfreunde Wildschönau. Sie laden auch heuer wieder zur Krippenausstellung im Bergbauernmuseum z`Bach, wo man die in liebevoller Detailarbeit entstandenen Kunstwerke bewundern kann. Das Ambiente des Bergbauernmuseums bietet dazu den idealen Rahmen. Über 40 Krippen werden ausgestellt. Krippenbaumeister und Krippenbauschulleiter Thomas Breitenlechner ist sehr zufrieden mit den neuen Kunstwerken verschiedener Stilrichtungen. Seit 09. September treffen sich die Krippenfreunde jeden Montag- und Donnerstagabend und lassen unter Anleitung wahre Kunstwerke entstehen. Für viele Teilnehmer ist es auch eine Möglichkeit, um einfach mal abzuschalten und sich mit liebevoller Detailarbeit einem schönen Hobby zu widmen.



Krippenausstellung im Bergbauernmuseum z`Bach, Oberau



Freitag, 23. November, 19.00 Eröffnung



Samstag, 24. November, 10.00 – 18.00 Uhr



Sonntag, 25. November, 10.00 – 18.00 Uhr



Die Besucher werden begeistert sein, von der Vielfalt der Krippen. Die Krippenfreunde Wildschönau mit Krippenbaumeister Thomas Breitenlechner freuen sich über viele Besucher.



Bei der Gelegenheit wird auch die vierte lebensgroße Krippe der Wildschönau gesegnet, die bereits im Sommer mit Unterstützung von Kultur und TVB Wildschönau entstanden ist. Das „Krippental“ Wildschönau präsentiert zur Adventzeit in jedem Kirchdorf eine lebensgroße Krippe in unmittelbarer Umgebung der jeweiligen Pfarrkirche. Darüber hinaus kann auch in jeder Kirche eine große Krippenlandschaft bewundert werden.



